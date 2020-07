La Chambre approuve l’élargissement de l’aide juridique de deuxième ligne

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi portée par Ecolo-Groen et le PS visant à améliorer l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne par l’augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière.

La proposition prévoit d’augmenter le seuil d’accès à l’aide juridique de 200 euros dès septembre puis de 100 euros chaque année pour atteindre une augmentation de 500 euros en 2023. En trois ans, le seuil de revenus mensuels passera dès lors progressivement de 1.026 euros net à 1.526 euros en 2023 pour un isolé. Le montant déduit des revenus par personne à charge, généralement les enfants, est quant à lui augmenté à 20% du revenu d’intégration sociale (au lieu de 15% actuellement).

La proposition a été approuvée par les partis de gauche (socialistes, écologistes et PTB) ainsi que par le cdH et DéFI et le Vlaams Belang. Les libéraux et le CD&V ont annoncé qu’ils ne soutenaient pas le texte. Au total, on dénombre 89 voix pour, 47 contre et 9 abstentions.

«C’est une avancée historique et nous sommes ravis d’avoir enfin trouvé un accord après des années de discussion. Bien que l’accès à la justice soit un droit fondamental, de plus en plus de personnes n’y font plus appel pour des raisons financières alors même qu’elles pourraient y voir leurs droits rétablis et leur affaire résolue. Il est insupportable de constater que seuls celles et ceux qui en ont les moyens peuvent faire appel à la justice», a commenté Zakia Khattabi (Ecolo).