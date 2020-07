Un Rixensartois privé de liberté à Louvain-la-Neuve pour rébellion

Un Rixensartois a été privé de liberté pour rébellion, jeudi matin, à Louvain-la-Neuve, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Une violente dispute a opposé un homme et une femme, jeudi matin vers 5h00, le long de la scavée du Biéreau. Lorsque les policiers ottintois sont arrivés sur les lieux, ils ont été insultés et menacés par l’individu âgé de 25 ans et originaire de Rixensart. L’intervention de renforts policiers a dès lors été requise.

Une fois maîtrisé, le suspect a été privé de liberté. Il devrait être prochainement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel brabançon.