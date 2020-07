Le défi un peu fou de Patrick Renard

Ce vendredi, pour le 100e jour de suite, Patrick Renard s’apprête à courir un semi-marathon. Impressionnant!

Depuis début mars et l’instauration du confinement, des challenges plus fous les uns que les autres fleurissent sur les réseaux sociaux. Privés de compétitions, qui ont été annulées les unes après les autres, les joggeurs ont, il est vrai, dû se réinventer pour retrouver l’adrénaline des courses.

C’est notamment le cas de Patrick Renard qui va parcourir, ce vendredi, ses 21 km journaliers. Une performance qu’il réalise jour après jour et ce, depuis 100 jours! «Au départ, je ne pensais pas du tout me lancer dans un tel défi, avoue le Remicourtois. J’ai parcouru cette distance une fois puis le lendemain et le surlendemain. Pour moi, c’est un peu comme une drogue. Et franchement, je ne pensais pas que j’étais capable de faire ça tous les jours, mais je n’ai même plus mal aux jambes (rires).»

Mieux encore, chaque jeudi, le papa d’Arnaud, un autre mordu de la course à pied, Patrick Renard se rend également à Braives pour courir avec les amis de son club en plus de sa sortie en solo. C’est ainsi qu’il dépasse allégrement les 2 000 kilomètres parcourus depuis le début du mois d’avril. «Je n'ai pas eu de coup de mou, la motivation est toujours là. Pour tout vous dire, je pense même que je vais continuer tant que mon corps tient. Cela m’a également permis de perdre 18 kg. Certains me prennent d’ailleurs un peu pour un fou parce que j’emprunte toujours le même parcours.»

Ce vendredi, le sexagénaire atteindra donc la barre symbolique des 100 semi-marathons en autant de jour. Mais n’allez pas croire que ce «drogué» de la course à pied va pour autant créer l’événement. «Oh non, rien n’est prévu. Je vais simplement courir mes 21 km. Ça va me prendre environ deux heures comme d’habitude», conclut Patrick Renard, plein d’humilité.