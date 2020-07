Un important défilé traditionnel annulé par crainte du coronavirus

La Russie compte 752.797 cas de coronavirus pour 11.937 morts, selon les chiffres officiels de jeudi.

Les organisateurs de l’important défilé du «régiment immortel», qui rassemble chaque année des centaines de milliers de Russes dans les rues, ont décidé jeudi d’annuler sa tenue le 26 juillet par crainte de l’épidémie de coronavirus.

Organisée d’ordinaire le 9 mai, jour célébrant la victoire sur l’Allemagne nazie, la marche du «régiment immortel» voit chaque année les Russes défiler dans les rues de tout le pays portant le portrait de leurs aïeux ayant participé à la guerre. Cette marche se déroule en parallèle du traditionnel défilé militaire sur la Place rouge.

Selon un communiqué publié après une réunion des organisateurs de cette marche, un tel événement ne serait possible qu’avec l’«utilisation de masques et de gants et le respect d’une distance sociale», ce qui «contredit l’esprit du régiment immortel, puisqu’il s’agit d’une marche épaule contre épaule, incarnant l’unité universelle».

Les organisateurs ont ainsi décidé d’organiser le défilé seulement «lorsque la situation épidémiologique dans le pays le permettra».

Cette marche n’avait pu avoir lieu le 9 mai en raison de l’épidémie, et le président Vladimir Poutine avait proposé de reporter la marche du «régiment immortel» au 26 juillet, le jour de la parade traditionnelle de la flotte russe.

La parade militaire du 9 mai avait elle aussi été reportée et s’était finalement tenue le 24 juin.

Si l’épidémie de Covid-19 connaît une baisse d’intensité depuis plusieurs semaines en Russie, le pays continue d’enregistrer des milliers de nouveaux cas chaque jour.