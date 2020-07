Formation fédérale: une première réunion plénière entre experts des partis de la potentielle «Arizona»

D’après Georges-Louis Bouchez, cette réunion a pour but de fixer un ordre du jour dans une note de départ. Pas de négociation sur le fond en vue.

Des experts («sherpas») des six partis qui pourraient mettre en place une coalition «Arizona» au fédéral sont réunis ce jeudi après-midi, a-t-on appris à bonne source. Il s’agit d’une première réunion plénière entre les partis de l’actuel gouvernement minoritaire (MR, CD&V et Open Vld) avec la N-VA, le cdH et le sp.a.

Les présidents du MR, de l’Open Vld et du CD&V ont exprimé leur volonté de réunir pour la première fois en plénière les six partis d’une formule Arizona (N-VA, MR, Open Vld, CD&V, cdH et sp.a) afin de fixer un «canevas» qui sera ensuite ouvert à d’autres formations, a indiqué jeudi matin le président des réformateurs, Georges-Louis Bouchez, sur les ondes de La Première (RTBF).

Une première réunion entre experts (dits «sherpas») des différents partis se tient donc ce jeudi après-midi, a-t-on appris à bonne source.

Selon M. Bouchez, l’idée de cette première plénière ne serait pas d’avancer sur la négociation de fond mais de fixer «un canevas, un ordre du jour» dans une «note de départ», qui pourrait ensuite être présentée aux autres formations politiques, dont le PS et les Verts.