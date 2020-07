Sophie Wilmès demande le retour des bilans quotidiens

La Première ministre a demandé à Sciensano un retour des chiffres coronavirus quotidiens.

«J’ai demandé à Sciensano de fournir à nouveau des chiffres quotidiens», a déclaré jeudi la Première ministre Sophie Wilmès (MR), alors que le taux de reproduction du coronavirus est repassé au-dessus de la barre de 1.

En raison de la diminution de la propagation du virus au cours des dernières semaines, les rapports de Sciensano ont évolué. Depuis le 22 juin dernier, l’accent est mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers. Jeudi à la Chambre, plusieurs députés ont appelé à en revenir à la précédente comptabilité. Sophie Wilmès a confirmé avoir formulé une demande en ce sens. «La détection de nouveaux foyers peut se faire via Sciensano», a-t-elle soutenu.

«Nous devons être bien plus vigilants», a-t-elle ajouté. «Nous devons tout faire pour éviter la deuxième vague. Et l’expérience de ces derniers mois a été mise à profit pour améliorer notre réponse tant au niveau fédéral que régional.»

La Première ministre a rappelé que le prochain Conseil National de Sécurité aura lieu le jeudi 23 juillet. «Nous aurons une vision plus claire sur la situation sanitaire.»

Sophie Wilmès a par ailleurs nié tout souci de collaboration avec les experts, demandant de la «reconnaissance pour chacune et chacun qui a mouillé son maillot pendant la crise». «Je tiens de nouveau à dire à quel point je suis reconnaissante envers le GEES (le groupe d’experts chargé de l’exit strategy, NDLR) d’avoir fait ce travail. Ils nous apportent des conseils et il revient au politique de prendre les décisions. Au lieu d’utiliser des chamailleries par presse interposée, je préfère utiliser mon énergie à chercher des solutions.»