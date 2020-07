Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 16 juillet.

Coronavirus: la barre des 100 nouvelles infections se rapproche, mais les autres chiffres baissent

La moyenne des infections au cours de cette période est de 99,7 par jour, soit une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente (29/06 au 05/07).

Coronavirus: les experts plaident pour des mesures au niveau provincial en cas de seconde vague

Le groupe d’experts en charge de l’exit strategy (GEES) a pour la première fois dressé une approche en cas de seconde vague de contaminations par le Covid-19.

Six fausses affirmations sur le port du masque: «Il est une arme contre le coronavirus»

De nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux quant à «l’inefficacité» des masques et aux «éventuels dangers» qu’ils représentent. Validé par la communauté scientifique, le masque est bel et bien utile. «Nous n’avons pas beaucoup d’armes contre le Covid-19. Le masque en est une», rappelle Yves Coppieters. Voici six affirmations, compilées par l’AFP, à bannir absolument.

Coronavirus: le Conseil Supérieur de la Santé jette les bases d’une stratégie de vaccination

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), en collaboration avec plusieurs partenaires belges compétents en matière de vaccination, s’est penché sur les groupes cibles qui pourraient accéder en priorité au vaccin contre le Covid-19 et sur le nombre de doses nécessaires, indique-t-il dans un communiqué.

Un Belge sur trois revoit ses projets de vacances face à la résurgence du coronavirus

Un Belge sur trois a adapté ses projets de vacances à l’étranger à cause de la résurgence du coronavirus, ressort-il jeudi d’un nouveau volet d’une vaste étude universitaire sur la crise sanitaire en Belgique.

Neckermann et l’UZ Brussel s’associent pour informer les vacanciers sur le Covid-19

L’organisation de voyages Neckermann et l’hôpital universitaire UZ Brussel lancent jeudi une ligne téléphonique pour la sécurité des vacanciers en temps de Covid-19 et offrent des visites virtuelles aux patients hospitalisés.

Le Portugal conteste aussi le code orange qui lui a été assigné par la Belgique

Après le Luxembourg, c’est au tour du Portugal, dont certaines zones sont classées rouges, de grogner face aux recommandations de voyage établies par les Affaires étrangères belges, rapportent jeudi plusieurs médias néerlandophones.

Nouveau record de plus de 67.000 cas recensés en 24h aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré mercredi un nouveau record du nombre d’infections au coronavirus en une journée, avec plus de 67.600 cas supplémentaires recensés en 24 heures, selon le comptage à 20H30 locales de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

France: masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine

Le décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements clos recevant du public, «en particulier les commerces», entrera «en vigueur la semaine prochaine», a annoncé le Premier ministre français Jean Castex jeudi au Sénat.

La Pro League espère remplir ses stades jusqu’à 50%

La Pro League attend la réponse du CNS à son projet de retour du public en tribunes à la reprise. Et espère y voir du monde.

