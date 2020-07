Le gouvernement bruxellois adopte un plan de lutte contre les violences faites aux femmes

Le gouvernement bruxellois a annoncé jeudi l’adoption de son premier plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes.

Porté par la secrétaire d’État à l’Égalité des Chances Nawal Ben Hamou (PS), cheville ouvrière de la démarche, mais aussi par l’ensemble des membres du gouvernement, il se décline en 56 actions touchant à la plupart des compétences régionales.

Ces diverses actions sont destinées à améliorer l’accueil, la protection et l’accompagnement des victimes, la prévention, la formation des acteurs de la prévention, de la sécurité, mais aussi de l’urbanisme et de la mobilité.

Le plan a fait l’objet d’une concertation avec le secteur associatif et notamment avec le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes. Celui-ci sera étroitement associé à l’évaluation promise à mi-parcours, dans deux ans, au sein de la commission de l’Égalité des chances et des Droits des femmes du parlement régional. Chaque ministre y exposera son bilan intermédiaire.

Toutes les mesures sont planifiées, budgétées et assorties d’indicateurs de suivi

La Région bruxelloise n’est pas épargnée par le phénomène de la violence à l’égard des femmes. Selon une étude menée en 2016-2017 par equal.brussels, le service de l’égalité des chances de la Région-capitale, dans la capitale, plus de la moitié des femmes subissent au moins une forme de violence de la part de leur partenaire au cours de leur vie.

Ce taux atteint 86% pour le harcèlement sexuel et 17% pour le harcèlement obsessionnel (stalking). Un tiers des victimes en subissent encore les conséquences actuellement, même lorsque les faits se sont produits des années auparavant.

Concrètement, un premier chapitre vise à intégrer les différentes politiques régionales entre elles, mais aussi à les enchasser avec celles menées à d'autres niveaux de pouvoir et à impliquer la société civile via des processus de consultations des associations, tout en les soutenant dans leur travail.

Une enquête sera menée sur le phénomène du harcèlement verbal à l'égard des femmes dans les transports en commun et sur les stratégies d'évitement liées à la peur des femmes.

Une série de modules de formation seront organisés à l'attention des services publics régionaux, de la police, des assistants sociaux, du personnel de la STIB, mais aussi pour les fonctionnaires régionaux et communaux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sur tous les aspects d'aménagements de l'espace favorable aux femmes.

Des outils seront développés pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel durant les festivals musicaux.

Plus largement, on prévoit également des campagnes ciblées de sensibilisation de la population.

Des actions spécifiques sont au programme pour lutter contre le phénomène dans les politiques régionales de l'emploi, en particulier dans l'aspect discrimination à l'embauche à à la promotion dont des femmes sont victimes.

Les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes d'honneur ne sont pas oubliés.

Le plan contient aussi l'engagement à créer, d'ici 2024, un refuge pour femmes victimes de violence, avec ou sans enfants; la mise en place d'un dispositif d'alerte via les officines pharmaceutiques; et la création d'un site web entièrement consacré à la problématique.