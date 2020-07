Trois policiers inculpés pour une interpellation mortelle en France

Un troisième policier ayant participé au contrôle routier qui s’est terminé par la mort d’un livreur de 42 ans en janvier à Paris, a été inculpé jeudi pour «homicide involontaire», a annoncé à l’AFP son avocat Laurent-Franck Liénard.

Deux autres policiers impliqués ont été inculpés le 7 et 8 juillet, également pour homicide involontaire, avait appris l’AFP jeudi de source judiciaire. Une quatrième policière a été placée sous le statut de témoin assisté, statut intermédiaire entre témoin simple et inculpé.

L’affaire avait causé une vive émotion, en plein débat sur le racisme et les violences policières en France, au mois de juin, après la publication d’une expertise mettant en cause les conditions de l’interpellation. Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, est mort dimanche 5 janvier des suites d’un malaise cardiaque lors de son interpellation deux jours plus tôt, après un contrôle policier houleux près de la Tour Eiffel au cours duquel il a été plaqué au sol avec son casque sur la tête.

Transporté dans un état critique à l’hôpital, il est mort des suites d’une asphyxie «avec fracture du larynx», selon les premiers éléments de l’autopsie communiqués par le parquet de Paris, qui a rapidement ouvert une information judiciaire pour «homicide involontaire».

Selon des éléments d’une expertise du 21 avril dévoilés fin juin, Cédric Chouviat a dit à sept reprises «j’étouffe» lors de la vingtaine de secondes de son interpellation par les policiers. Les policiers, «catastrophés» à la découverte des éléments de cette expertise, ont contesté avoir entendu ces mots, via leurs avocats. Dans un communiqué, la famille de Cédric Chouviat s’est dite jeudi «soulagée» de l’inculpation des deux policiers, mais «considère que la qualification d’homicide involontaire n’est pas adaptée à la violence et à l’agressivité des fonctionnaires de police telle qu’elle ressort des vidéos de témoins et passants».