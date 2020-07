C’est le dernier jour pour remplir votre déclaration d’impôts en ligne

Ce jeudi 16 juillet est la date limite pour remplir la déclaration d’impôts en ligne. Le SPF Finances ne s’attend pas à des ruées de dernière minute, comme elles ont pu être observées les années précédentes.

Dans le passé, des ruées se sont produites la dernière journée, avec 120.000 déclarations rentrées, observe François Adyns, porte-parole du SPF Finances. Aujourd’hui, l’administration s’attend à 35.000 déclarations seulement. «Grâce à des messages de rappels, nous avons mieux pu étaler les dépositions des déclarations sur toute la période de temps. Le rush comme avant, c’est fini», explique François Adyns selon qui il ne devrait pas y avoir de bug informatique, même si 100.000 personnes se précipitent sur la plateforme.

Le délai maximum octroyé est minuit. En cas de retard, des amendes de 50 à 1.250 euros peuvent être appliquées. L’impôt sur le prochain exercice peut aussi être augmenté de 10 à 200%. En outre, le contrôle (et donc le remboursement possible) prendra beaucoup plus de temps, jusque décembre 2022.

Jeudi matin à deux heures, 1.496.000 déclarations avaient déjà été remplies via la plateforme Tax-on-web. 730.000 déclarations simplifiées ont également été introduites.