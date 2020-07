Les frères Dardenne recevront cet automne le 12e prix Lumière

Jean-Pierre et Luc Dardenne, deux fois Palme d’Or au Festival de Cannes, recevront cet automne à Lyon le Prix Lumière qui récompense chaque année une personnalité marquante du 7e Art, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Les réalisateurs de «Rosetta» (1999) et «L’Enfant» (2005), auteurs de onze longs-métrages à la veine sociale, succèdent au cinéaste américain d’«Apocalypse Now» Francis Ford Coppola, honoré l’an dernier.

«Les Dardenne, c’est l’un des plus beaux surgissements du cinéma contemporain. C’est une vision du monde, un style et une conviction. Un peu comme les Lumière d’ailleurs, dont ils sont, de ce point de vue, parmi les plus beaux descendants», a confié Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival de Cannes.

À l’occasion de sa 12e édition, organisée du 10 au 18 octobre, le festival Lumière rendra également hommage au célèbre dialoguiste et scénariste français Michel Audiard – qui aurait eu 100 ans cette année – avec une grande rétrospective de ses films en copies restaurées.

Parmi les autres volets de la programmation déjà connus figure un hommage à l’œuvre du cinéaste américain Clarence Brown, réalisateur prolifique du studio MGM durant l’âge d’or d’Hollywood (1930-50), période durant laquelle il dirigea notamment Greta Garbo.

Une rétrospective sera également consacrée à la filmographie de la réalisatrice new-yorkaise Joan Micklin Silver, qui réalisa sept longs-métrages jusqu’en 1998 et dont le tout premier, «Hester Street» (1975), fut projeté à Cannes et nommé aux Oscars.

Le festival lyonnais, présidé par le réalisateur Bertrand Tavernier, accueillera plusieurs avant-premières de longs-métrages qui auraient dû être montrés en mai à Cannes, mais aussi une partie de «Cannes Classics», sa traditionnelle sélection de films dédiée aux classiques du cinéma. L’occasion notamment de découvrir une version restaurée de «In The Mood for Love» (2000), le chef-d’œuvre du réalisateur hongkongais Wong Kar-wai – lauréat du Prix Lumière en 2018 -, à l’occasion des vingt ans de sa sortie.

En marge des projections, la 8e édition du marché international du film classique, rendez-vous réservé aux professionnels de l’industrie du cinéma de patrimoine, se tiendra sous la bannière du Portugal.

Lancé en 2009 par l’Institut Lumière, dans le quartier de Lyon où fut inventé le cinématographe en 1895 et où fut tourné «La sortie de l’usine Lumière», premier film de l’histoire, le festival se déploie dans l’ensemble des salles de cinéma de l’agglomération.

Depuis sa création, l’événement a également consacré la carrière de Clint Eastwood, Jane Fonda, Quentin Tarantino, Ken Loach, Milos Forman, Gérard Depardieu, Martin Scorsese, Catherine Deneuve et Pedro Almodóvar.

Présenté comme le plus grand festival au monde consacré aux films classiques, il a accueilli 200.000 spectateurs lors de sa dernière édition.