Les tournages reprennent à Bruxelles: le plateau de «Terre» est «covid19-safe»

Les tournages de longs-métrages et de séries ont repris à Bruxelles. C’est le cas de «Grond» (ou «Terre»), la série de Adil El Arbi et Bilall Fallah. Des protocoles «covid19» ainsi qu’une formation de référent sanitaire sont mis en place par screen.brussels.

De «nombreux» tournages reprennent à Bruxelles. Ainsi, screen.brussels, agence bruxelloise de soutien à l’audiovisuel, annonce que la déjà fameuse série « Grond » («Terre», en français). Celle-ci est tournée par les réalisateurs hollywoodiens de chez nous Adil El Arbi et Bilall Fallah («Black», «Bad Boys for Life»), accompagnés de Mathieu Mortelmans («Bastaard», «Unité 42»). «Grond est actuellement mise en boîte à Molenbeek. Ce, avec l’aide du screen.brussels Fund et de la screen.brussels Film Commission.

Pour rappel, «Terre» se penche sur le délicat dilemme posé par le décès des musulmans sur le sol belge: leurs proches doivent-ils les inhumer en Belgique ou faut-il rapatrier la dépouille dans sa patrie d’origine? Le jeune Ismaël «Smile» Boulasmoum hérite de l’entreprise de rapatriement de son père avec sa sœur. Son idée: faire venir de la terre du Maroc pour y enterrer ses morts? Ce qui n’ira pas sans mal, comme les téléspectateurs belges pourront s’en rendre compte dès 2021 sur la chaîne flamande VIER, puis sur BeTV, Telenet et Netflix.

Autre tournage en cours à Bruxelles: «Inexorable», réalisé par Fabrice du Welz. Ce dernier a d'ailleurs laissé filtrer une première photo des prises de vue dévoilà un casting royale: Benoît Poelevoorde et Jackie Berroyer.

Plus généralement, screen.brussels rappelle qu’après les innombrables interruptions et reports, les protocoles sanitaires ont été élaborés par les boîtes de production et autres pros du secteur audiovisuel. La reprise est donc en courts avec, après de nombreux courts, pubs et clips, la relance des longs et des séries.

Dans ce cadre, screen.brussels explique avoir lancé «plusieurs initiatives concrètes, dont une distribution de masques, la mise à disposition d’une signalétique spécifique et une formation de référent sanitaire pour des plateaux de tournages “covid19 safe”. En outre, le screen.brussels Fund recevra un financement complémentaire exceptionnel d’1 million d’euros en vue de soutenir la relance des productions en Région de Bruxelles-Capitale».