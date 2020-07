INFOGRAPHIES | Olivia détrône Emma, Arthur garde la tête: le top 10 des prénoms en Belgique et par région

Selon les nouvelles statistiques de Statbel, l’office national de statistiques, Olivia est le prénom de fille le plus populaire des nouveau-nés en Belgique en 2019, tant en Flandre qu’en Wallonie, après 16 ans de règne d’Emma. Chez les garçons, c’est Arthur qui est le prénom le plus populaire pour la deuxième année de suite.

Filles

En 2019, chez les filles, le prénom Olivia a été donné à 651 reprises, soit presque cent de plus qu’en 2018. Il est en tête tant en Wallonie (250) qu’en Flandre (351). À Bruxelles, il a été donné à 50 reprises.

Emma, qui était en tête depuis 2003, n’a été donné qu’à 563 reprises. Mila (518) complète le podium, suivi de près par Louise (515) et Alice (407).

À Bruxelles, c’est le prénom Nour (113) qui est en tête devant Lina (95) et Sofia (72).

Parmi les prénoms moins populaires, on retrouve Athéna, Divine ou Miracle. Des prénoms tels que Jolie, Lovely et Mélodie n’ont également été donnés que cinq fois en 2019.

Garçons

Chez les garçons, c’est Arthur (610). qui est en tête pour la deuxième année consécutive. Il est rejoint sur le podium par Liam (575) et Louis (549).

En Wallonie, c’est Louis (249) qui arrive en tête devant Gabriel (243) et Arthur (217).

À Bruxelles, Adam (145) devance d’une longueur Mohamed (144). Gabriel (85) complète le podium.

En Flandre, Liam (329), Arthur (322) et Noah (306) sont les trois prénoms les plus donnés en 2019.

Parmi les prénoms qui n’ont été donnés que 5 fois à des garçons nés en 2019, on trouve notamment Zinedine, Rares, Priam, Olaf, ou les plus musicaux Jazz et Django.