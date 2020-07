Le commandant Serge Bayart nous a quittés

Bien connu à Tournai, le commandant Serge Bayart était impliqué dans la vie culturelle. Com.

Figure bien connue de la communauté militaire tournaisienne, le commandant Serge Bayart est décédé à quelques jours de son 85e anniversaire. Il laisse un grand vide, notamment auprès de ses nombreux amis de l’Amicale des Anciens des Quartiers Saint-Jean et Ruquoy de Tournai.

Né à Anserœul le 30 juillet 1935, le commandant Serge Bayart est décédé entouré des siens à son domicile de Rumillies le 11 juillet après avoir lutté courageusement contre la maladie.

Après ses humanités au collège Notre-Dame, Serge Bayart a présenté le concours d’entrée à l’École royale militaire et a été admis en septembre 1956 au sein de la 94e promotion «Toutes Armes».

Nommé sous-lieutenant en décembre 1958, il poursuit sa formation à Tournai au sein de l’École d’Ordonnance à la caserne Saint-Jean. Il devient ensuite instructeur au Centre d’instruction de l’Ordonnance à la caserne Ruquoy puis à l’École d’Ordonnance à Saint-Jean avant de rejoindre les Forces belges en Allemagne. Marié en juin 1959, il y servira huit ans et y vivra en famille, avant de rentrer au Pays, à Bruxelles d’abord, à Tournai ensuite.

C’est à la caserne Saint-Jean, au sein de l’École d’Ordonnance devenue l’École logistique du matériel que le commandant Bayart poursuivra et achèvera sa carrière militaire comme officier ISC, officier d’information sociale et culturelle, une fonction qui lui convenait à merveille.

C’est tout naturellement qu’une fois retourné à la vie civile, il s’est lancé dans le social et le culturel, au service de ses collègues militaires retraités.

Au sein de la Société royale des officiers retraités dont il assurait la vice-présidence, mais surtout en ramenant à la vie et en redynamisant l’Amicale des Anciens des Quartiers Saint-Jean et Ruquoy. Une initiative qui a permis aux Anciens de tous grades de se retrouver, de fêter à nouveau ensemble la Saint-Éloi, de participer à des visites et manifestations culturelles.

Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi 17 juillet en l’église Saint-Paul.

Le commandant Bayart laisse une veuve entourée de ses trois enfants, ses douze petits-enfants et trois arrière-petits-enfants à qui nous adressons nos condoléances les plus sincères.