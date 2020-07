Laura Smet évoque sa relation tendue avec Laeticia Hallyday: «Il n’y aura jamais de paix possible»

Après deux ans de silence, Laura Smet s’est enfin exprimée sur les suites de la succession de son père Johnny Hallyday, décédé fin 2017. Dans une interview accordée à RTL, la fille de la rockstar n’épargne pas sa belle-mère Laeticia Hallyday, qui l’a «empêché de dire au revoir à son père».

Au micro de RTL France, Laura Smet a évoqué sa relation tendue avec Laeticia Hallyday, dernière épouse de Johnny Hallyday, avec qui elle a convenu un accord sur la succession de la rockstar. Les deux enfants demandaient leur part d’héritage dont ils estimaient avoir été privés par le testament.

La veuve de Johnny se dit prête à faire la paix avec Laura Smet et David Hallyday, dans une interview parue ce jeudi dans Paris Match.

«Il n’y aura jamais de paix possible», a sèchement répondu, au micro de RTL, Laura Smet, qui estime que sa «belle-mère» l’a empêché de dire «au revoir» à son père. «J’ai voulu me recueillir chez lui, dans le bureau qui a été transformé en chambre médicalisée. Laeticia n’était pas là, et je n’ai pas eu le droit de garder mon portable, un conseiller me l’a demandé», comme le relate Le Figaro. Laeticia Hallyday avait épousé Johnny en 1996, à l’âge de 21 ans. Il s’agissait de la quatrième épouse de la rockstar, 31 ans plus âgée. AFP

Une rivalité

Laura Smet, 36 ans, estime qu’une «rivalité» s’était installée entre elle et Laeticia Hallyday, plus âgée de seulement 8 ans. «Notre entente n’était pas très vraie depuis plusieurs années, je ne sais pas pourquoi. Cinq ou six ans avant sa mort, j’ai dû voir mon père en cachette plusieurs fois. Si je ne le faisais pas, je devais faire semblant d’être en bons termes avec Laeticia.»

Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais qu’elle me laisse tranquille et qu’elle arrête de parler à ma place de ma relation avec mon père.

Désormais, après la fin de la bataille judiciaire, qui opposait les enfants à l’épouse de la rockstar, terminée, Laura Smet aspire à plus de sérénité. «Je suis très contente qu’un accord ait été signé et que l’on puisse passer à autre chose. Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu’elle me laisse tranquille et qu’elle arrête de parler à ma place de ma relation avec mon père.»

Le patrimoine de Johnny Hallyday est estimé à plusieurs millions d’euros, entre propriétés et droits sur les chansons. En 2019, la justice française avait indiqué qu’il était un résident français. Ainsi, la loi française sur l’héritage s’appliquait, et non celle des États-Unis, plus souple.