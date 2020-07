Perte d’hydrocarbure «sur une grande surface»: les Marolles bouclées

Toute une partie des Marolles, de la Porte de Hal au Sablon, était bouclée ce 16 juillet en matinée. En cause: une perte d’hydrocarbure faisant déraper automobilistes et cyclistes.

Suivre @JulienRENSONNET

Ce 16 juillet au matin, pompiers de Bruxelles et zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles ont bouclé une partie des Marolles. Seuls les piétons étaient autorisés à circuler dans la rue Haute, la rue Blaes et leurs perpendiculaires. Les cyclistes étaient sommés de mettre pied à terre et les automobilistes invités à rebrousser chemin.

En cause, des «traînées d’huile» observées partout dans le quartier dès l’aube. «On présume que cela vient d’un véhicule, mais la source formelle n’est pas identifiée», indique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles. «Un camion a probablement répandu son chargement et, en passant, la circulation a étalé le liquide», nous confie un pompier sur place. «On a même vu des automobilistes incapables de tourner à droite dans la rue haute pour monter: ils dérapaient trop». Et effectivement, la chaussée s’avère très grasse dans la rue haute où les taches huileuses sont visibles dans les flaques de pluie subsistant de la nuit. Un policier confirme d’ailleurs que «plusieurs cyclistes ont chuté».

Les camions avec rampes de nettoyage sont déployés. ÉdA – Julien RENSONNET En conséquence, les pompiers ont déployé les camions avec rampe de nettoyage et, aux alentours de 9h, commençaient à asperger à grand renfort de jets d’eau et de détergents les pavés de la place de la Chapelle et de la rue Joseph Stevens, grimpant vers le Sablon. «Nous avons été appelés par la police aux alentours de 8h», confirme Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il semblerait que le travail puisse prendre une grande parie de la matinée: «ces traces d’hydrocarbure sont présentes sur une grande surface».

Les bus 27 et 48 ont en conséquence été déviés entre Grand-Sablon et Porte de Hal. Selon la zone Bruxelles Capitale Ixelles, la rue a été rouverte aux alentours de 10h.