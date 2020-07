Les trois présidents veulent une réunion de l’Arizona avant toute ouverture

Les présidents du MR, de l’Open Vld et du CD&V veulent, dans leur recherche d’une coalition fédérale, réunir pour la première fois en plénière les six partis d’une formule Arizona (N-VA, MR, Open Vld, CD&V, cdH et sp.a) sous peu.

L’idée est de fixer un «canevas» qui sera ensuite ouvert à d’autres formations, a indiqué jeudi le président des réformateurs, Georges-Louis Bouchez, sur les ondes de La Première (RTBF).

Une nouvelle invitation pourrait être lancée dans les prochaines heures, pour une réunion ce jour encore ou en tout cas avant mardi prochain, 21 juillet, a laissé entendre M. Bouchez. L’idée de cette première plénière ne serait pas d’avancer sur la négociation de fond mais de fixer «un canevas, un ordre du jour» dans une «note de départ», qui pourrait ensuite être présentée aux autres formations politiques, dont le PS et les Verts.

«Aujourd’hui, tout le monde dit qu’il veut un gouvernement, il faut donc venir à la table», a exhorté M. Bouchez, en insistant sur l’urgence d’un exécutif pour mettre en œuvre un plan de relance encore à négocier.

Pour le vice-Premier ministre Open Vld Alexander De Croo, il n’est toutefois pas question de repartir de zéro maintenant que le PS réaffirme sa volonté de négocier. «Il y a une note de base, et l’on peut discuter de cette note. Nous n’allons pas recommencer tout l’exercice», a-t-il déclaré sur les ondes de Radio 1 (VRT). «Maintenant, il faut avancer. Nous ne pouvons pas perdre de temps à chercher qui veut s’asseoir à la table ou pas», a-t-il ajouté.

Écarté des pourparlers autour d’une coalition Arizona, le président du PS Paul Magnette a indiqué mardi que son parti pouvait «envisager de gouverner avec la N-VA», dès lors que «ce qui compte, c’est le contenu». Le président du CD&V, Joachim Coens, a qualifié mercredi cette sortie d’«ouverture intéressante», tandis que la N-VA se montrait intéressée par l’évocation d’une possible réforme de l’État.

Jusqu’à présent, les négociations entre les six partis de l’Arizona n’ont pas encore commencé, notamment parce que les socialistes flamands jugent qu’ils n’ont pas obtenu leurs garanties.