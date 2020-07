Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Leandro Trossard n’est pas encore sauvé

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Leandro Trossard est sans aucun doute le joueur le plus talentueux mais aussi le plus immature de Brighton. Quand il étincelle, il est absolument intenable. À lui tout seul, il est même parvenu à faire souffrir les nouveaux champions en titre. Liverpool menait tranquillement 0-2 quand le show Trossard a démarré. Vif, technique et dévorant l’espace, il a réussi à à inscrire un très joli but.

LEANDRO TROSSAAAAAARD ⚽😍

Quel but du Belge face à @LFC s'il vous plait 💥 C'est son 5ème goal cette saison #voosport pic.twitter.com/4oYfXCfXmT — VOOsport (@VOOsport) July 8, 2020

C’était, durant trente minutes, tout simplement le joueur le plus technique sur la pelouse. Malheureusement, la mèche est courte. Trossard apparaît de manière époustouflante mais il disparaît tout aussi vite de la pelouse. C’est le meilleur joueur à mi-temps de Premier League.

Trossard, meilleur joueur à mi-temps de Premier League. AFP Pour une première saison à ce niveau, ses statistiques restent cependant excellentes. Avec cinq buts, il est le deuxième buteur de son équipe derrière le Français Neal Maupay (9 buts). Il est également l’un des meilleurs donneurs d’assists de Brighton (3 passes décisives jusqu’ici). Son temps de jeu avoisine les 60%, et il compte 20 titularisations en 35 journées de championnat. C’est un très bon bilan.

Mais son équipe reste sur un zéro sur six. Ce n’est, pour l’instant, pas vraiment inquiétant car les deux derniers adversaires au Molineux stadium étaient de trop grande taille pour Trossard et les siens. Il faudra quand même digérer ces huit buts encaissés en deux rencontres à domicile face à Liverpool et Manchester City.

Brighton n’a existé qu’un court instant lors de ces deux rencontres mais c’était, à chaque fois, au moment-même où Trossard prenait les commandes. Malheureusement pour Brighton, les sautes d’humeur de notre compatriote n’ont ni l’éclat ni le tranchant de celles d’un Kevin De Bruyne. Lui, ne fait pas basculer une rencontre, il l’égaye joliment de courts instants.

Il reste neuf points à prendre et Brighton en compte cinq d’avance sur Bournemouth, premier relégable. Le sauvetage n’est donc pas encore assuré même si la défaite de Bournemouth à Manchester City ce mercredi soir rend le sauvetage de l’équipe dirigée par Eddie Howe de plus en plus incertain.

Pour acter définitivement ce maintien, Leandro Trossard va devoir passer dans la cour des grands en réduisant ses (trop longues) parties de rencontres encore sous-vide.

Il rejoindra ainsi les athlètes qui jouent 95 minutes au même niveau physique lors de chaque rencontre. Il deviendra alors l’étendard de Brighton et justifiera tous les espoirs placés en lui. Dans le cas contraire, Brighton ne résistera pas aux vagues successives qui vous aspirent inexorablement vers la Championship. Peut-être pas pour cette saison, mais attention à la prochaine…