Tottenham et ses Belgian Spurs ramènent 3 points de Newcastle

Tottenham est allé s’imposer 1-3 sur la pelouse de Newcastle mercredi à St James’Park lors de la 36e journée de Premier League.

Toby Alderweireld a joué tout le match dans les rangs des Spurs, tandis que Jan Vertonghen est monté en toute fin de match.

Tottenham a pris l’avance à la 27e minute par Son, Richie égalisant à la 56e minute. Harry Kane redonnait l’avantage à Tottenham à l’heure de jeu, marquant par la même occasion son 200e but pour le compte des Spurs. Il plantait un 201e but en fixant le score à 1-3 à la 90e minute, avant d’être remplacé par Vertonghen.

Tottenham pointe au 7e rang avec 55 points, à 1 unité de Wolverhampton, 6e, qui a ramené 1 point de son déplacement à Burnley (1-1). Leander Dendoncker a remplacé Jimenez, auteur du 0-1, à la 84e minute du côté des Wolves.

Kevin De Bruyne a été laissé au repos et a suivi du banc la victoire de Manchester City face à Bournemouth (2-1). David Silva (6e) et Gabriel Jesus (39e) ont lancé les Cityzens vers le succès, que le but de Brooks (89e) n’a pas menacé.

Manchester City, 75e points, est 2e derrière le champion Liverpool.