Accident spectaculaire à Balmoral: «comportement héroïque» d'un témoin

Sortie de route impressionnante à Balmoral, en face de l’hôtel Radisson, en fin de journée. L’accident a fait deux blessés.

Sur les lieux, ce mercredi vers 17 h, la désincarcération de la passagère est en cours. Les pompiers de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau, ceux de Verviers, s’attellent à la sortir de là. Peu avant, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue. Sa Nissan Micra est sortie de la route et s’est retrouvée sur le flanc juste en face de l’hôtel Radisson à Balmoral sur la commune de Spa. À bord, les deux personnes sont coincées, «conscientes», raconte un témoin sur place.

«L’homme (le conducteur NDLR) n’est plus dans la voiture parce qu’il a été sorti par un jeune d’une vingtaine d’années qui a eu un comportement héroïque on peut le dire. Il s’est arrêté, a brisé le pare-brise avec son pied, enlevé les morceaux de verre avec ses mains sans avoir peur de se couper et a sorti la personne de la voiture en lui demandant bien avant si elle allait bien. Il a parlé aux deux tout le long en attendant les secours et il est parti, probablement trop pris par les émotions.»

Les pompiers, l’ambulance de Spa, le PIT du CHR et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne ont rapidement pris le relais. La passagère a été transportée vers le CHR Verviers par la PIT et le conducteur vers le CHU de Liège en hélicoptère. À l’heure d’écrire ces lignes, on ignore leur état de santé «mais toutes les deux étaient bien conscientes», se rassure un témoin de l’accident qui a par ailleurs engendré la fermeture de l’avenue Léopold II. De nombreux véhicules se sont arrêtés pour «porter secours», confie une infirmière sur place. «Un médecin de Spa s’est aussi arrêté». La clientèle du Radisson observait, elle, la «triste» scène en bord de route.