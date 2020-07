Juncker, Erre, Lebon, Le Tendre: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 16 juillet

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un quatrième âge qui se rebelle, le naufrage de La Méduse revisité, ou encore Coluche président (pour de bon, cette fois). Bonnes lectures.

1 Octofight (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

2050. La France, gouvernée par Mohamed-Maréchal Le Pen, est devenue une république où les valeurs du Gaullisme ont été poussées à l’extrême, rendant l’euthanasie obligatoire pour les plus de 80 ans en fin de droit.

Radié de la sécu pour avoir été contrôlé positif à la nicotine et promis à la sentence administrative, Stéphane Legoadec n’a d’autre choix que de prendre la fuite en compagnie de sa femme Nadège.

Sans ressource, ils trouvent refuge auprès des Néo-ruraux, une communauté en marge où les octogénaires en exil ont organisé leur retraite. Mais selon une contrepartie de taille: ne peuvent rester que ceux qui se distinguent lors de véritables affrontements de gladiateurs. À mains nues, avec ou sans dentier (de protection) ou en fauteuil roulant de combat, pour gagner, tous les coups sont permis. Même s’il vaut mieux viser les prothèses…

Notre avis en un mot: POLITIQUE

Le sujet peut prêter à rire, mais il est d’une brûlante actualité.

Au-delà du sort des personnes âgées dans notre société, Juncker décrypte surtout la façon dont une idée inacceptable politiquement peut percoler pour gagner le cœur des citoyens.

C’est drôle, féroce et diablement intelligent. Et plus, il y a de la fight!

Glénat «Octofight», tome 1: «Ô vieillesse ennemie», Pacheco/Juncker, 128 p., 12.90€.

2 Les naufragés de la Méduse

Casterman - Le résumé de l’éditeur

1816, les royalistes viennent de chasser du pouvoir les héritiers de la révolution et de l’Empire. Le commandement de La Méduse est confié à un noble qui n’a pas navigué depuis 25 ans. Incompétence, suffisance, indiscipline se conjuguent pour conduire le navire tout neuf à sa perte.

Le 2 juillet, la frégate s’échoue sur un haut-fond aux larges du Sénégal. Les canots étant en nombre insuffisants, 170 passagers prennent place sur un radeau de fortune abandonné à la dérive. Lorsqu’il est retrouvé deux semaines plus tard, il ne reste plus que 17 survivants!

La révélation dans la presse du naufrage et des horreurs commises sur le radeau va frapper l’opinion publique. Géricault s’empare du sujet et y voit l’occasion de faire exploser les carcans classiques de la peinture.

Toutefois, la réalisation du tableau se révélera dantesque et manquera d’engloutir l’artiste corps et âme.

Notre avis en un mot: EXALTÉ

Bordas et Deveney évoquent, à travers les coulisses de la célèbre peinture de Géricault, le tragique et célèbre naufrage de La Méduse en 1816.

Un double récit captivant et aussi exalté que le peintre dans sa démarche artistique.

Casterman Deveney/Bordas, 176 p., 26€.

3 Irons (T.3)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Après le tsunami de 2004, la construction de nouveaux ponts pour relier les villages est lancée.

À Sinkis pourtant, les travaux tardent et n’aboutissent pas. Irons est envoyé sur place pour enquêter sur ce retard.

Mais remettre en question le travail de la société internationale Starbridge n’est pas sans danger, et Irons se retrouvera vite confronté à un ingénieur malhonnête et des hommes de main redoutables.

Notre avis en un mot: INTELLIGENT

Irons, ingénieur expert en ponts, est l’un des héros inattendus de ces dernières années.

Pris en otage, dans la deuxième partie de ce diptyque indonésien, il livre une partition intelligente.

Le Lombard «Les disparus d’Ujung Batu», Roulot/Brahy, 48 p. 12.45€.

4 Love Corp

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Lorsque le professeur Léglise invente un bracelet connecté qui vibre lorsque deux âmes sœurs sont à proximité, il ne se doute pas à quel point il va changer l’approche de l’amour.

Manu l’étudiant trop timide, Emma la professeure lasse des relations foireuses ou Titi qui refuse qu’on lui dicte sa vie, vont en faire les frais pour trouver une réponse à la question: qu’est-ce que l’amour?

Notre avis en un mot: ÉQUILIBRÉ

Grâce à un bracelet, la société Love Corp forme des couples à travers le monde. Progrès ou arnaque? Un peu des deux, mon colonel.

Un roman graphique mesuré et intelligent, qui ne juge pas les façons «modernes» de se rencontrer, mais nourrit une véritable réflexion autour de l’amour et de la façon dont il naît dans les cœurs.

Delcourt Personne/Cognet, 112 p., 17.50€.

5 Le réseau papillon (T.4)

Jungle - Le résumé de l’éditeur

1941. Le soir de l’anniversaire de Gaston, Jacques, un petit garçon juif, est accueilli le temps de pouvoir le loger ailleurs. Mais il faut faire vite car des rumeurs de déportation circulent et la méfiance règne dans le village.

n plus, des nouveaux élèves ont rejoint la classe de nos amis, notamment Claudine. Pourquoi essaye-t-elle de parler à Gaston?

Gaston, Elise, Doc et Bouboule vont devoir faire preuve de ruses pour aider Jacques à se cacher et tenter de sauver les membres de leur famille arrêtés pour résistance…

Notre avis en un mot: INUTILE

Couverture plagiée: cette résistance en gros sabots ne cache plus son ambition, soit faire du blé avec un sujet qui nourrit bien mieux les deux séries des concurrents.

Ne troquez pas Les enfants de la résistance contre cet ersatz sans intérêt.

Jungle «Les combattantes de l’ombre», Dumanche/Otero, 56 p., 12.95€.

6 Les aventures de Munich dans Marcel Duchamp

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

En 1912, Marcel Duchamp quitte Paris pour Munich. Il passera trois mois dans la capitale bavaroise.

À son retour, il commence ses premiers ready-made, qui feront sa gloire, mais qui surtout révolutionneront véritablement tout l’art du XXe siècle.

De ce séjour, qu’il qualifiera à la fin de sa vie de «théâtre de sa totale libération», nous ne savons rien ou presque. Alors, que s’est-il passé à Munich?

Notre avis en un mot: OPAQUE

Muradov tente de comprendre ce qu’a fait Marcel Duchamp à Munich à l’été 2012. Et nous perd après cinq pages.

Trop opaque pour notre petit esprit rationnel.

Dargaud Roman Muradov, 120 p., 22.50€.

7 Coluche, Président!

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Mai 1981. Après une campagne acharnée, Coluche devient Président de la République. Sa première mesure: l’instauration d’un Apéro général et continu.

Dès lors, grèves et manifestations font rage. Certains Français réclament que l’apéro soit inclus dans le temps de travail, d’autres qu’il soit inscrit dans la Constitution ou soit remboursé par la Sécu…

De mesures en mesures, Coluche découvrira les difficultés de gouverner ce pays si prompt à la critique des dirigeants.

Notre avis en un mot: AMUSANT

Pinard et baise, on nous a menti, en 1981, ce n’est pas Mitterrand mais Coluche qui a été élu président.

De quoi changer la face de la France et amuser (beaucoup) les frérots Erre (J-M et Fabrice). Et puis nous avec.

Fluide Glacial Erre/Erre, 54 p., 12,90€

8 Kid Noize (T.2)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Kid Noize, le livreur à tête de singe se retrouve embarqué dans une livraison risquée. Maman, le barman et chef des livreurs de Nowera, lui confie une nouvelle mission: retrouver la jeune Wiza pour lui remettre son colis et repartir sans se faire voir.

Sans quoi ses souvenirs d’enfants disparaîtront et ses rêves ne pourront se réaliser… Mais c’est en territoire dangereux qu’elle se trouve, un gang de trafiquants d’art œuvrant dans sa ville en bordure de jungle.

Et l’ennemi juré de Nowera est à nouveau là pour lui mettre des bâtons dans les roues… Une mission à haut risque pour Kid Noize!

Notre avis en un mot: LOURD

Le DJ à la tête de singe, auteur autant que héros de cette drôle de série, a un nouveau paquet à livrer.

Et nous, on ne comprend toujours pas l’intérêt de ce mi-mac mal dessiné.

Dupuis Kid Noize/Lapuss’/Otocto, 64 p., 12.50€.

9 Terrence Trolley (T.1)

Bamboo (Drakoo) - Le résumé de l’éditeur

La Panaklay, une multinationale, avait financé il y a une douzaine d’années, un laboratoire de recherches afin d’explorer les perceptions extrasensorielles de très jeunes enfants avant que leur fontanelle, la «fenêtre sur le cerveau», ne se referme.

Norton, l’un des responsables du projet, révolté par l’exploitation de ces petits cobayes, avait saboté le laboratoire avant de s’enfuir avec deux des enfants les plus prometteurs.

Dix ans plus tard, la Panaklay vient de retrouver la trace de Norton. Celui-ci fait appel à son neveu, Terence Trolley, pour qu’il veille sur ses protégés. Tous ignorent que les étranges pouvoirs des enfants sont en train de se réveiller et qu’ils vont tout faire basculer.

Ce sera un voyage sans retour au bout de la peur.

Notre avis en un mot: HALETANT

Dans un monde où les droïdes existent et les voitures volent, un recouvreur de dettes doit protéger deux enfants aux pouvoirs exceptionnels.

Un début de série vif et haletant. On attend la suite avec impatience.

Bamboo (Drakoo) Le Tendre/Boutin-Gagné, 48 p., 14.50€.

10 Résilience (T.4)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Hiver 2075. L’Europe est toujours un vaste désert agricole. DIOSYNTA, une firme toute puissante, exploite l’essentiel des terres en s’appuyant sur son armée privée. Mais un réseau d’activistes, baptisé La Résilience, tente de lutter contre cette hégémonie totalitaire.

La P.O.P.1 est une nouvelle espèce de plante transgénique développée en secret par DIOSYNTA. Missionnés par la Résilience, Ellen et Adam font route vers un laboratoire immergé dans la banquise arctique afin de détruire cette culture néfaste, tandis qu’Agnès, la compagne d’Adam, suit à distance les progrès de l’opération.

Mais DIOSYNTA n’a pas dit son dernier mot et le danger est permanent, d’autant que la mission commando révèle peu à peu de troubles enjeux politiques…

Notre avis en un mot: MAÎTRISÉ (mais…)

Dernier acte, teinté de bleu glace pour les aventuriers de l’écologie post-apocalyptique d’Augustin Lebon.

Dommage, l’auteur a perdu la flamme et a du mal à finir malgré sa pleine maîtrise graphique.

Casterman «Le tombeau des glaces», Lebon, 56 p., 15.50€

11 Magic 7 (T.9)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Dans le désert du Sinaï, les sept mages partent sur les traces d’une secte aussi discrète qu’impitoyable: la secte des «gardiens du Livre». Les Sept espèrent trouver dans ce livre, le seul à avoir été écrit par le premier mage, toutes les réponses à leurs questions: qui sont-ils? Pourquoi ont-ils hérité de ces pouvoirs? Et dans quel but?

La localisation de l’endroit où se trouve le Livre étant répartie dans la mémoire des différents gardiens, c’est un jeu d’enfants pour Milo, le télépathe, d’aller chercher ces infos dans les cerveaux des gardiens qu’ils ont réussi à enlever.

Grâce au Runaway train en mode aéroglisseur, les Sept traversent le désert de Jordanie et arrivent à une cité creusée dans la roche. Ils ignorent, que dans ce piège brûlant, ils auront à affronter leurs plus redoutables ennemis: les sept contre-mages!

Notre avis en un mot: ENLEVÉ

Voilà les sept confrontés aux sept… contre-mages.

Kid Toussaint séduit par un propos moderne. Mais on a un peu de mal avec le dessin criard de Ruiz. Une question de génération?