Avortement: vers un quatrième renvoi de la loi au Conseil d’État

La proposition de loi sur la dépénalisation totale et l’assouplissement des règles de l’IVG est revenue au menu de la Chambre, ce mercredi. Mais le texte s’apprête à être renvoyé pour la quatrième fois au Conseil d’État.

Le délicat sujet de l’avortement fait une fois de plus l’objet de bien des tensions, ce mercredi à la Chambre. Après un troisième passage devant le Conseil d’État, la proposition de loi s’apprête à y retourner pour la quatrième fois. Du moins, N-VA et Vlaams Belang ont déposé une série d’amendements au texte.

Les députés seront invités à voter en fin d’après-midi sur le renvoi, qui nécessite 50 votes favorables. N-VA, Vlaams Belang et CD&V devraient sans difficulté atteindre cette proportion. En pratique, cela implique que le sujet reviendra au plus tôt sur la table après la rentrée parlementaire. CD&V et N-VA ont laissé entendre que c’était pour eux le dernier recours à ce procédé. Ces deux partis souhaitent un débat à l’automne, afin d’obtenir un consensus plus large dans l’hémicycle sur le sujet.

L’avis du Conseil d’État, pour rappel, a été publié vendredi. Ce mercredi midi, la conférence des présidents, chargée d’organiser les travaux de la Chambre, n’est pas parvenue à un consensus pour mettre le point à l’ordre du jour de la séance plénière. Par conséquent, le PS a déposé une motion visant à tout de même l’inscrire à l’ordre du jour. Au terme long débat - particulièrement tendu -, la motion a été approuvée par une majorité de députés (86 pour, 53 contre).

En théorie, le texte pouvait donc être débattu et mis au vote. Mais sans surprise, N-VA et Vlaams Belang, soutenus par le CD&V, ont introduit de nouveaux amendements. Aux alentours de 16h30, le président de la Chambre Patrick Dewael (Open Vld) a suspendu la séance plénière pour permettre aux groupes politiques d’examiner les amendements, avant d’organiser un vote sur le renvoi au Conseil d’État, le cas échéant.