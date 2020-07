Denis Butera désormais pour Momalle

Encore un transfert pour Momalle qui fait venir un ex-solide médian de nationale passé par Huy notamment.

Alors qu’on pensait leur campagne de transferts finie, les Momallois se sont encore renforcés en vue de la reprise et la prochaine saison. Cette fois, c’est Denis Butera qui arrive chez le favori de P2A.

Un nom qui ne vous est pas inconnu si vous suivez le football régional. Désormais âgé de 36 ans, ce milieu défensif, qui peut aussi jouer comme arrière central, reste sur une saison à Neffe, en P1 namuroise. Mais avant cela, on l’a connu au MCS Liège, avec deux titres en P2 et P3, une saison chez nous à Jehay, en P2, deux autres à Olne en P2 et une à Tilleur, alors en P1. Formé à Visé avec lequel il a tâté de D2, il a aussi transité par Namur, Huy, Ciney et Seraing, tous alors actifs en nationale. Une belle carte de visite au service des Hesbignons.

