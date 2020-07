Geer jouera presque toute la saison à Waremme

Les Geerois ne joueront sans doute pas à Geer cette saison. Destination, pour la P1, Waremme pendant les travaux.

Pour suivre les Geerois, il faudra aller les voir ailleurs cette saison. Du moins en partie. Car si la P1 de Geer commencera bien en théorie sa saison dans ses installations, elle migrera vite vers le Lonchamps de Waremme. La cause? Les travaux annoncés de longue date qui vont doter le club hesbignon d’une nouvelle buvette et qui vont commencer sous peu. «On ne sait pas encore quand précisément, avance Nicolas Henkinet. Mais il n’est pas impossible qu’on commence notre saison chez nous, puis qu’on enchaîne directement à Waremme. »

André Legros, l’historique délégué des Geerois, apporte une précision supplémentaire. « Il ne manque en fait qu’une signature au dossier pour qu’on commence les travaux, dit-il. S’il tombe cet été, on ne commencera même pas la saison dans nos installations. On ira directement à Longchamps. Mais on va voir et attendre. On s’adaptera. » La P1 hommes ira donc assez vite à Longchamps comme la P1 dames. Par contre, la P4 hommes et la P2 dames joueront, eux, à Rosoux. La durée des travaux est estimée à 1,5 an. En attendant, c’est ce jeudi soir que la P1 de Geer reprend avec un amical contre Momalle dès 19h30… à Rosoux.