Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 15 juillet.

Conseil national de sécurité: pas d’assouplissement des règles, un nouveau CNS la semaine prochaine

La phase 5 du déconfinement, qui pourrait débuter le 1er août, a été évoquée mais sera rediscutée la semaine prochaine, le 23 juillet, selon l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

Une jeune fille de 18 ans décède du Covid-19 à Bruxelles

Une jeune fille de 18 ans est décédée à Bruxelles des suites du Covid-19, d’après une information de la VRT confirmée par l’Institut de santé publique Sciensano.

La moyenne journalière des nouveaux cas de Covid-19 en hausse de 4%

D’après les chiffres officiels communiqués ce mercredi par l’Institut de Santé publique, le nombre de nouvelles infections au coronavirus a encore légèrement augmenté en Belgique.

Déception pour les foires, salons et congrès après le CNS: «C’est la catastrophe, c’est effarant»

Le Conseil national de sécurité (CNS) s’est réuni une nouvelle fois ce mercredi et a annoncé une nouvelle réunion la semaine prochaine pour décider d’enclencher ou non la phase 5 du déconfinement.

Une déception pour la fédération professionnelle des foires, salons et congrès, Febelux, qui espérait obtenir enfin une date pour la reprise des activités du secteur.

Le retour du public aux événements sportifs validé lors du prochain CNS?

Le football belge est en attente. Le 1er août, l’Antwerp et le Club de Bruges s’affrontent en finale de la Coupe de Belgique. Le lendemain, OHL reçoit le Beerschot lors de la manche retour de la finale de la D1B. Le 8 août, c’est la Jupiler Pro League qui reprend ses droits. La Pro League espère pouvoir accueillir du public et un groupe de travail se penche actuellement sur deux scénarios.

Port du masque pas respecté: une boulangerie d’Ethe demande plus de civisme

La boulangerie-pâtisserie Baillot à Ethe, a poussé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux, pour demander aux citoyens de faire preuve de civisme.

Les atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants en forte hausse pendant le confinement

Depuis le début du confinement, le nombre de signalements de «grooming», soit des adultes qui abordent des mineurs en ligne avec un but d’abus sexuel, a triplé, alerte ce mercredi Child Focus.

Moitié moins d’appels à l’assistance voyage en ce début de vacances

Le nombre d’appels pour assistance médicale et technique en provenance de l’étranger a diminué de 51% au cours des deux premières semaines des vacances estivales, par rapport à la même période l’an dernier, a constaté mercredi le service d’assistance Touring. Le nombre d’interventions a également diminué de 46%.

Coronavirus: le chômage temporaire sans doute prolongé jusqu’à la fin de l’année

De nombreuses entreprises devraient pouvoir recourir de façon plus souple au chômage temporaire jusqu’à la fin de l’année.

TUI reprend ses vols dès vendredi à Liège Airport

Comme prévu, les seuls vols passagers de Liège Airport, ceux de TUI, vont reprendre vendredi.

Masqué avec Led Zep, Rudi Vervoort lance le #BrusselsMaskChallenge… accepté par Philippe Close

Le ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort lance le #BrusselsMaskChallenge. Le principe: arborer son plus joli masque sur un selfie et inviter les copains à en faire de même via Twitter. Philippe Close a embrayé. De quoi booster l’habitude dans la capitale. Mais aussi faire grincer quelques dents.

Coronavirus: l’Andorre passe au masque obligatoire

Le port du masque a été rendu obligatoire mercredi dans la principauté d’Andorre pour toute personne de plus de dix ans dans les lieux publics après une reprise des cas signalés de Covid-19.

Le bilan de la pandémie dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 578.746 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre.

Coronavirus: le Portugal prolonge des restrictions dans la région de Lisbonne

Les mesures de reconfinement partiel en vigueur dans la région de Lisbonne pour maîtriser des foyers de contagion au nouveau coronavirus ont été prolongées au moins jusqu’à fin juillet, a annoncé ce mardi soir le gouvernement portugais.

Coronavirus: un masque dans les «shops» britanniques dès le 24 juillet

Après de longues hésitations, le gouvernement britannique a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les magasins à partir du 24 juillet.

Le quotidien The Guardian va supprimer jusqu’à 180 postes

Le quotidien britannique The Guardian a annoncé mercredi qu’il allait supprimer jusqu’à 180 emplois, dont 70 postes de journalistes, en raison du «choc économique» causé par la pandémie de nouveau coronavirus.

