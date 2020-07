Ligue des champions: un groupe relevé pour Ostende

Dusan Djordjevic et ses coéquipiers ostendais en savent plus sur ce qui les attend en Ligue des champions. Belga

Mons-Hainaut et Ostende en savent plus sur leurs prochains adversaires en Ligue des champions.

Mons-Hainaut affrontera les Polonais de Wloclawek au premier tour des qualifications de la Ligue des champions de basketball, à la suite du tirage au sort réalisé ce mercredi.

Mons-Hainaut, qui participe pour la première fois à la compétition, recevra Wloclawek le 15 septembre pour le match aller. Le match retour aura lieu trois jours plus tard en Pologne.

En cas de victoire, les vice-champions de Belgique seront opposés au vainqueur du duel entre l’Hapoel Tel-Aviv (Israël) et Bakken Bears (Danemark) au second tour de qualification. Les rencontres auront lieu les 22 et 25 septembre et Mons jouera le match retour à domicile.

Si les Hennuyers parviennent à sortir des qualifications, ils seront versés dans le groupe A avec Tenerife (Espagne), Strasbourg (France), Sassari (Italie), Peristeri (Grèce), VEF Riga (Lettonie), Galatasaray (Turquie) et Rytas Vilnius (Lituanie).

Ostende avec l’Hapoel Jérusalem

Champion de Belgique en titre, Ostende était directement qualifié pour la phase de poules. Les Côtiers, deuxième tête de série lors du tirage, ont été versés dans le groupe C qui s’annonce très relevé avec l’Hapoel Jérusalem (Israël), Turk Telekom (Turquie), San Pablo Burgos (Espagne), Brindisi (Italie), Limoges (France), Darussafaka (Turquie). Un qualifié entre Igokea (Bosnie), Cluj (Roumanie), Sporting Lisbonne (Portugal) et Fribourg (Suisse) complètera le groupe.

Avant d’entamer cette nouvelle campagne européenne, Ostende devra d’abord tenter de se qualifier pour le «Final 8» de l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions, interrompue à cause du coronavirus, qui se déroulera à la fin du mois de septembre. Les troupes de Dario Gjergja devront s’imposer à Tenerife lors de la manche décisive des huitièmes de finale. La date de la rencontre n’est pas encore connue

La Ligue des Champions n’est pas la compétition la plus prestigieuse du continent. En effet, c’est bien en Euroligue, organisée par l’ECA, que les meilleures formations européennes s’affrontent chaque année. Anvers, pour sa part, participera à l’Eurocoupe, la petite sœur de l’Euroligue, la saison prochaine.