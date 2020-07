Dour retente A$AP Rocky en tête d’affiche

Après deux rendez-vous manqués, A$AP Rocky foulera les planches de la Last Arena à Dour le 14 juillet. Si tout va bien… -

Le rappeur américain aurait dû se produire cette année, après un premier rendez-vous manqué en 2019.

Ce mercredi 15 juillet aurait dû être le coup d’envoi du 32e Dour Festival. Au lieu de ça, un triste crachin s’abat sur la plaine aux éoliennes déserte.

Si elle ne joue la nostalgie en proposant un «streaming festival» de prestations d’éditions passées, l’équipe de Dour pense quand même aux festivaliers et festivalières mélancoliques. Pour les aider à traverser cette épreuve moins seul(e)s, elle vient de lâcher le nom d’une grosse tête d’affiche pour l’édition 2021: A$AP Rocky.

Un nom qui donne un sentiment de déjà-vu: c’est la troisième fois qu’il apparaît à l’affiche du Dour Festival mais, pour autant, le rappeur new-yorkais ne l’a jamais foulée. En 2019, des démêlés avec la justice suédoise l’ont contraint d’annuler une partie de sa tournée européenne, dont sa venue à Dour. Et en 2020, une certaine pandémie a eu raison de tous les festivals.

«Il était inconcevable de réaliser l’édition 2021 sans y convier A$AP Rocky, après deux essais manqués. Le génie créatif du hip-hop foulera, pour de bon, les planches de la Last Arena en juillet 2021 et ce, dès le mercredi soir puisqu’il a été décidé d’ouvrir, exceptionnellement et suite au report de l’édition 2020, la main stage durant les 5 jours du festival habituellement ouverte du jeudi au dimanche», indique l’organisation du festival dans un communiqué.

Une nouvelle scène fait également son apparition, appelée la Chaufferie. Fans de Dour, restez au taquet: les organisateurs prévoient de lâcher une autre reconfirmation demain, «pour une affiche qui s’annonce grandiose» et qui sera la plus pléthorique de toute l’histoire du festival avec environ 200 noms.

Il y a quelques semaines, le festival avait déjà annoncé une vingtaine de noms, dont Angèle en exclusivité belge, Amelie Lens, Carl Cox, Modeselektor, Roméo Elvis, Niska, Sven Väth…

La billetterie est ouverte depuis le 1er juillet. Le festival se tiendra du 14 au 18 juillet 2021.