QUIZ | Que savez-vous des monnaies locales?

Les monnaies locales sont de plus en plus nombreuses en Wallonie et à Bruxelles. Que vous soyez expert en la matière ou complètement novice, testez ce quiz.

À Charleroi, pour relancer l’économie locale, les habitant·e·s vont tou·te·s recevoir 20 unités d’une drôle de monnaie: le Carol’Or. Des billets colorés que l’on appelle «bons de soutien à l’économie locale», mis en circulation par un collectif indépendant et qu’il n’est possible de dépenser que chez les partenaires du réseau. Le but: stimuler la consommation locale et durable.

Mais le pays noir n’est pas le seul à s’intéresser à sa monnaie locale. À Ath et Gembloux aussi, on a décidé de favoriser la monnaie du coin, respectivement le SolAToi et l’Orno. En réalité, plus de la moitié des communes de Wallonie et de Bruxelles sont déjà couvertes par une monnaie locale. Cela représente déjà 630.000 unités en circulation, dont le but est de stimuler une économie locale, durable, de réinstaurer de la solidarité dans les échanges, de créer davantage de liens et de contrer les effets néfastes de la spéculation financière. Tout un programme.

Mais connaissez-vous vraiment les monnaies locales? Faites le test en 15 questions:

(Ce quiz a été préparé avec les groupes locaux accompagnés par Financité)