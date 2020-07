Coronavirus: où en est la Wallonie picarde?

Cette dernière semaine est marquée en Wallonie picarde par un ralentissement très net du Covid. Le vrai coup d’arrêt?

On avait connu un premier gros ralentissement voici un mois avec une semaine à 19 nouveaux cas seulement (on venait de semaines à plus de 200…), mais les suivantes n’avaient pas confirmé avec 21, 26, 38, puis 52 nouveaux cas, surtout concentrés à Mouscron et dans un home d’Estaimpuis. Cette fois, on retombe à 32 cas.

Au total, on en est à 1613 cas confirmés en Wallonie picarde depuis le début de la pandémie. Soit une moyenne de 4,5 cas pour 1000 habitants, ce qui reste inférieur aux moyennes belge (5,4) et wallonne (5,3), mais l’écart s’est resserré.

Cela dit, au sein de notre bassin de vie, les différences restent notables entre les arrondissements: Mouscron (7,5) est au double d’Ath et Tournai (3,7). Sur la seule ville de Mouscron (487 cas pour 58 710 habitants), on recense désormais plus de cas que pour tout l’arrondissement d’Ath.