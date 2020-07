Masqué avec Led Zep, Rudi Vervoort lance le #BrusselsMaskChallenge… accepté par Philippe Close

Rudi Vervoort a sorti son masque Led Zeppelin et Close a suivi avec le Meyboom. Twitter

Le ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort lance le #BrusselsMaskChallenge. Le principe: arborer son plus joli masque sur un selfie et inviter les copains à en faire de même via Twitter. Philippe Close a embrayé. De quoi booster l’habitude dans la capitale. Mais aussi faire grincer quelques dents.

Le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort lance ce 15 juillet le #BrusselsMaskChallenge. Le socialiste met ainsi au défi les Bruxellois de poser avec leur masque le plus original. Sur son profil Twitter, Vervoort pose fièrement avec un masque floqué du logo de Led Zeppelin, son groupe de rock favori. Campé fièrement devant un poster de Robert Plant et Jimmy Page, il dresse aussi discrètement les doigts pour former le signe des cornes du diable, bien connu des fans de hard rock.

📢 Je lance le #BrusselsMaskChallenge : @Barbaratrachte et @PhilippeClose, je vous mets au défi de sortir votre masque le + original et vous invite à nommer à votre tour 2 personnes.



? Gardons nos bons réflexes, portons nos masques.#JexisteAutrement #ikleefanders #ledzep pic.twitter.com/qMBfa7euWp — Rudi Vervoort (@rudivervoort) July 14, 2020

Pour propager le challenge sur les réseaux sociaux et répandre ainsi la bonne habitude de porter le masque dans la capitale, Vervoort nomine deux autres politiciens: sa collègue du Gouvernement bruxellois Barbara Trachte (Écolo) et son confrère socialiste Philippe Close, Bourgmestre de Bruxelles.

Ce dernier n’a pas traîné, arborant sur son plus beau sourire un masque orné du fameux Meyboom. Close est très attaché à cette tradition, faisant partie lui-même du groupe des Gardevils. On reconnaît sur son masque le talent de Jean Govaerts, dessinateur connu pour son travail sur les étiquettes de la Brasserie de la Senne.

Merci à @rudivervoort de m’avoir nommé au #BrusselsMaskChallenge!

On met à l’honneur le traditionnel Meyboom bruxellois 🌳

Je lance le défi à @doulkeridis & @FabianMaingain de sortir leur plus beau masque!

A votre tour de nommer 2 personnes pour relever le challenge ! 😏 pic.twitter.com/lVig6s4QML — Philippe Close (@PhilippeClose) July 14, 2020

Et le «challenge» se poursuivra donc puisque le maïeur de la Grand-Place nomine à son tour deux autres politiciens, invités à dégainer le masque: Christos Doulkeridis, Bourgmestre Écolo d’Ixelles, et Fabian Maingain, échevin bruxellois des Affaires économiques (DéFI).

Mais les Bruxellois n’ont pas attendu les politiques pour répercuter la bonne parole de Rudi Vervoort puisque pas mal ont embrayé, masque sur le nez: avec le hashtag #BrusselsMaskChallenge, les selfies s’amoncellent déjà sur Twitter. Dans les rangs politiciens, mais pas seulement.

Pour nuancer un peu cette bonne humeur quelque peu corporatiste, on notera que sous les photos de Vervoort et Close, certains internautes rient jaune. L’initiative du ministre-Président est tantôt jugée tardive, tantôt peu appropriée au vu sa fonction.

Mettre un masque ne s'apparente pas à un challenge Twitter avec vos camarades #irresponsables — Super pastèque (@thebossbestthe) July 14, 2020

Bon sang cela fait 2 mois, 2 putain de mois que l'on aurait du obliger les gens à porter un masque, là je reviens du centre de Bruxelles. La blague les gens le porte en dessous du menton. Et aussi dans le métro. @STIBMIVB mais nom de dieu... — lulu 🇧🇪 (@Lady_Casta) July 14, 2020