Arno donnera un concert supplémentaire lors du bar estival de Rock Werchter

Une date supplémentaire pour le concert d’Arno à Werchter.

Les trois concerts donnés par Arno les 21 et 24 juillet au bar estival de Rock Werchter ayant affiché complet en un rien de temps, le rockeur flamand montera sur scène pour une performance supplémentaire l’après-midi du 24 juillet.

Les billets pour cette série de concerts du bar estival, qui a démarré début juillet, se vendent actuellement comme des petits pains. Il reste cependant encore des places pour le concert de IBE et le comedy night du 15 juillet, ainsi que pour les concerts de High Hi & Equal Idiots (17/7) et Stan Van Samang (20/7).

Seuls 400 billets sont disponibles par concert. Les recettes seront versées à LIVE2020, le fonds de solidarité pour le secteur de la musique live. Les billets pour le concert supplémentaire d’Arno seront disponibles à partir de 10h00 mercredi sur ticketmaster.be et proximusgoformusic.be.