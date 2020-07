De la grisaille jusqu’à vendredi

Le ciel sera nuageux ce mercredi mais le temps devrait rester sec dans de nombreuses régions, à quelques faibles averses près.

Les maxima varieront entre 16 degrés en haute Ardenne et 21 degrés en Gaume, sous un vent d’abord faible de direction variable, puis modéré d’ouest à nord-ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Pendant la nuit, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec par endroits l’une ou l’autre averse. Les minima varieront entre 11 et 16 degrés et le vent, de sud-ouest, sera faible dans l’intérieur du pays et modéré en bord de mer.

Jeudi, les nuages encombreront encore le ciel, accompagnés de pluies généralement faibles, surtout sur le nord-est du pays. Il fera assez frais avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest.

Le temps s’améliorera ensuite progressivement à partir de vendredi.