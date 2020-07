VIDÉO | Nice rend hommage aux victimes de l’attentat de 2016

À 22h34 précises, heure de l’attentat commis le 14 juillet 2016 par le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel à Nice, 86 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel au-dessus de la promenade des Anglais ce mardi pour un hommage poignant aux 86 victimes.

Dans une ville profondément marquée par cet attentat qui avait également fait, selon le Fonds de garantie des victimes, 267 blessés et 1.627 traumatisés, des dizaines de Niçois se sont réunis, alors qu’un haut-parleur diffusait le titre du chanteur Calogero «Les feux d’artifice», sous la voûte formée par ces 86 faisceaux se rejoignant dans le ciel.

«Je suis venu spécialement de Cagnes-sur-Mer (près de Nice) pour commémorer l’attentat en hommage aux disparus, si on les oublie, ils sont morts pour qui? Pour quoi? Un fanatique qui passait par là et puis…», a témoigné Lucien, un retraité du bâtiment, en référence au conducteur du poids-lourd qui a fauché ces 86 vies il y a quatre ans, avant d’être abattu par les policiers.

Quelques proches de victimes avaient pris place dans une tribune disposée face à la promenade des Anglais, sous les faisceaux, séparés du public par une barrière. Parmi eux, l’écrivain Thierry Vimal, qui a perdu sa fille Amie, 12 ans, dans l’attentat, et raconté son épreuve dans un livre, «19 tonnes» (le tonnage du camion utilisé ce soir de l’été 2016).

«Ça fait plaisir que les gens soient venus»

«Ça fait du bien, ça fait plaisir que les gens soient venus, mais il y a toujours une barrière entre eux et nous, et nous on est du mauvais côté de la barrière», remarquait-il, parlant d’une absence, celle de sa fille, qui reste encore aujourd’hui «une présence permanente».

Alors que le mois dernier le parquet antiterroriste a demandé un procès aux assises pour les neuf personnes qui ont été en relation avec l’auteur de l’attentat, notamment pour fourniture d’armes, Thierry Vimal, membre également de l’association de victimes Promenade des Anges, a déploré pour sa part le manque d’avancées, selon lui, de l’enquête ouverte à Nice pour «mise en danger de la vie d’autrui» et élargie à «homicides et blessures involontaires».

Cette enquête concerne le dispositif de sécurité mis en place ce soir-là pour protéger les 30.000 personnes venues assister ce 14 juillet 2016 au feu d’artifice tiré sur la promenade des Anglais.