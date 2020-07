Des chercheurs vont étudier l’évolution des plantes grâce aux tableaux anciens

Des chercheurs de l’Institut flamand de Biotechnologie (VIB) et de l’ASBL Amarant vont étudier la manière dont les tableaux anciens peuvent être utilisés afin de retracer les modifications génétiques subies par les végétaux que nous consommons.

Les scientifiques recherchent également l’aide du public afin de constituer un vaste catalogue, indique mardi le VIB.

«C’est vraiment incroyable de voir à quel point les artistes ont décrit la diversité de nos aliments au cours des siècles», explique le professeur Ive De Smet, du VIB-UGent Center for Plant Systems Biology.

«Beaucoup de végétaux que nous consommons ont été domestiqués et améliorés à partir d’un ancêtre sauvage», constate le VIB. «Cela a souvent conduit à une apparence très différente, par exemple de plus grands fruits, pas d’épines, etc... Étant donné qu’il s’agit d’un processus historique, il est difficile de suivre le chemin entre l’ancêtre sauvage et la plante moderne. Une autre approche utilise l’art ancien comme les peintures et les sculptures. Au fil des siècles, de nombreux artistes ont représenté des mets à base de plantes, souvent avec de magnifiques détails. Cela nous donne une grande base de données historique relative à l’apparence des fruits, légumes, légumineuses, céréales, noix et graines.»

L’utilisation de l’art ancien représente également un défi, poursuit le Dr. David Vergauwen (Amarant). «Selon le style et la perspective, l’apparence des aliments végétaux peut différer considérablement de leur apparence réelle. L’utilisation de l’histoire de l’art comme une science auxiliaire est une très belle façon de contribuer à notre compréhension de l’origine de notre nourriture quotidienne, sa culture et, en fin de compte, le développement des civilisations en général.»

Les chercheurs entendent également constituer un vaste catalogue et demande à cette fin l’aide du public. «Lorsque vous visitez un musée ou une exposition, prenez une photo de l’œuvre d’art, les détails des plantes et le panneau explicatif, et ce conformément aux règles concernant les photographies, avant de les envoyer à Artgeneticsdavidive@gmail.com», détaille encore le VIB.