Ostende obtient le prêt du jeune défenseur allemand Frederik Jäkel

Ostende a obtenu le prêt pour deux saisons du jeune défenseur allemand Frederik Jäkel, 19 ans, en provenance de Leipzig.

Formé à Leipzig, Jäkel (1m93) est également passé par les équipes de jeunes en équipe nationale allemande et retrouvera son ancien entraîneur Alexander Blessin à la côte.

«Alexander a été mon entraîneur pendant trois ans et demi et nous nous sommes toujours bien compris. Je n’ai pas hésité à le rejoindre quand il m’a proposé de venir ici. Je sais que je vais pouvoir progresser. J’ai entendu que la Belgique était un championnat physique mais cela ne me fait pas peur. J’ai hâte de jouer mon premier match.»

Alexander Blessin est également heureux de retrouver son ancien joueur. «Je le connais bien et il est parfait pour le système que nous voulons mettre en place. Il est puissant, costaud, rapide et il défend vers l’avant. Il est déjà mature pour son âge et il va encore progresser.»