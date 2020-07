Tournai: deux blessés dans un crash spectaculaire sur le boulevard

Ce mardi, peu après 17 heures, un violent accident impliquant trois véhicules s’est produit au carrefour de Marvis. Deux des occupants ont été blessés mais leur état semblait rassurant.

Un spectaculaire accident de la circulation a eu lieu ce mardi, vers 17 h 15, au carrefour de Marvis, non loin du centre commercial Les Bastions.

Selon des circonstances qui restaient à déterminer, trois véhicules sont entrés en collision. L’un d’entre eux a terminé sa course contre un poteau d’éclairage, dont la stabilité devait être évaluée. Le choc a été assez brutal comme en témoigne notre photo.

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde, aux ordres du lieutenant Leleux, sont intervenus avec un véhicule de balisage et un camion de désincarcération.

Par ailleurs, deux ambulances et un Smur ont pris en charge les deux personnes blessées, dont l’une a dû être désincarcérée. Elles ont été admises aux urgences du CHwapi, dans un état rassurant de prime abord.

Durant l’intervention, plusieurs bandes de circulation ont été bloquées entre le carrefour de Marvis et les Bastions. La zone de police du Tournaisis s’est chargée des constatations d’usage et mène l’enquête pour tenter d’éclaircir les causes de l’accident.