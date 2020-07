Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 15 juillet

Six films, dont un Belge, au menu de ce mercredi. -

Une amitié normande, des divorcés qui s’éclatent, un ninja, un échange temporal et même un papa fragile: il y a tout cela, et bien plus encore (quoique…), dans les sorties cinéma de ce mercredi 15 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Été 65

Drame de François Ozon. Avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Durant l’été 85, Alexis et David vont vivre des instants dont ils se souviendront toute leur vie.

Ce qu’on en pense

Ces plages normandes sentent l’iode et la nostalgie et font revivre les frissons du premier amour avec sensualité.

La critique complète

L’aventure des Marguerite

Comédie de Pierre Coré. Avec Lila Gueneau et Alice Pol. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Margot et Marguerite échangent leur place grâce à une malle magique. La première se retrouve en 1942 et la seconde en 2020.

Ce qu’on en pense

Une aventure familiale comme on en voit chaque été. Pas très original, donc, mais rythmé.

La critique complète

La forêt de mon père

Drame de Vero Cratzborn. Avec Léonie Souchaud et Ludivine Sagnier. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Pour Gina, son père est un rien excentrique mais il reste un modèle. Jusqu’au jour où son amusante extravagance va trop loin.

Ce qu’on en pense

Inspiré de la propre histoire de la réalisatrice, ce drame familial est sincère mais vacillant.

La critique complète

Divorce Club

Comédie de Michael Youn. Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison et Audrey Fleurot. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Un gars fraîchement largué fonde, avec un vieil ami, un club de célibataires. Que la fête commence!

Ce qu’on en pense

Comme le rosé pamplemousse, les grosses comédies françaises qui tachent ont survécu à la crise. Hélas.

Mon ninja et moi

Film d’animation de Thorbjørn Christoffersen & Anders Matthesen. Durée: 1 h 23.

Ce que ça raconte

Un petit gars timide reçoit une poupée ninja dotée de parole et d’un esprit revanchard.

Ce qu’on en pense

Quand les guéguerres de cours de récré rencontrent la problématique plus large de la justice personnelle. Malin.

Bonjour le monde!

Film d’animation d’Anne – Lise Koehler & Éric Serre. Durée: 1 h 01.

Ce que ça raconte

La faune et la flore expliquée par le biais de jolies marionnettes.

Ce qu’on en pense

Un petit long-métrage en papier mâché brillant sur le plan technique mais un peu lénifiant du point de vue d’une narration destinée aux très, très, très jeunes. Trop?