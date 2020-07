Rappel de brochettes de porc vendues dans les magasins OKay

Les supermarchés OKay et OKay Compact demandent à ses clients ayant acheté des brochettes de porc entre le 9 et le 13 juillet de les ramener en magasin.

La présence de salmonelle a été détectée dans la viande. Le produit a été retiré de la vente, en concertation avec l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Lors de contrôles microbiologiques internes dans son laboratoire, OKay a constaté la présence de salmonelle dans les brochettes de porc portant la date limite de consommation du 16/07/2020, indique la filiale du groupe Colruyt dans un communiqué diffusé mardi.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé.

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont fièvre, crampes abdominales et diarrhée. Ces symptômes se déclarent généralement dans un délai de 12 à 48 heures après l’ingestion.

La viande était conditionnée en paquet de 300 grammes (numéro d’article: 16255).

Plus d’informations auprès du service clientèle de Colruyt: 0800/99 124.