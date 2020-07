L’édition virtuelle de Tomorrowland accueillera la star de la pop Katy Perry

La pop star américaine Katy Perry rejoint l’affiche de l’édition numérique de Tomorrowland, qui se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 juillet.

La chanteuse offrira «un spectacle grandiose et inédit», promet l’organisation. Les festivaliers pourront danser au son de ses plus grands succès mais aussi découvrir les morceaux de son nouvel album, «Smile», qui sortira le 14 août.

«Tomorrowland Around the World» est l’alternative numérique à Tomorrowland cette année, la version classique du festival ayant été annulée en raison de la crise du Covid-19. Plus de 60 artistes s’y produiront, sur huit scènes différentes. Les détenteurs d’un billet pourront suivre l’événement en ligne sur leur ordinateur, smartphone ou tablette. L’organisation a prévu des décors typiques de Tomorrowland, créés grâce à des effets spéciaux et la technologie 3D.

Jusqu’à présent, l’affiche mettait principalement en avant des DJ, habitués de Tomorrowland, tels qu’Armin van Buuren, David Guetta et Paul Kalkbrenner. Désormais, avec Katy Perry, une vedette de la pop s’ajoute au programme. La chanteuse a enregistré des succès mondiaux tels que «I Kissed A Girl», «Firework», «Roar» et «Dark Horse». Elle a vendu plus de 45 millions d’albums et 135 millions de chansons dans le monde entier, sans compter les 40 milliards d’écoute de ses morceaux en streaming. Elle a également été la première personne à atteindre les 100 millions d’abonnés sur Twitter.

«J’ai suivi les innovations inhérentes à Tommorowland et j’ai toujours voulu faire partie des réjouissances de ce festival», a déclaré Katy Perry, citée par l’organisation. «Je suis très heureuse de participer à cette édition et j’espère que ma prestation fera sourire les gens.»