Interpellation d’un suspect de faits de mœurs

Une équipe d’intervention de la zone de police Marlow (Auderghem, Watermael-Boitsfort et Uccle) a interpellé dimanche vers 13h30 un homme de 47 ans, à son domicile à Forest, pour plusieurs faits d’exhibitionnisme, d’attentat à la pudeur et d’outrage aux mœurs, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Il a été mis à disposition du parquet lundi matin et a été entendu par le juge d’instruction. Ce dernier l’a libéré sous conditions.

Son arrestation a pu être effectuée grâce à l’appel d’un habitant du quartier du cimetière de Watermael-Boitsfort, qui a reconnu l’individu qu’il avait surpris nu le 17 juin à proximité d’un enfant dans ce même quartier. Un procès-verbal avait été dressé et un portrait-robot réalisé dès le premier signalement. Le suspect interpellé, formellement reconnu par le témoin, possède des antécédents psychiatriques.

L’homme a pu être relié à un fait d’attentat à la pudeur commis le 20 juin à 02h00 du matin, chaussée de Wavre à Auderghem. Il est suspecté d’attouchements sur une victime majeure tout en se masturbant. Celle-ci a reconnu le suspect sur un panel photo.

Le service local de recherche analyse d’autres faits commis à Watermael-Boitsfort et Auderghem durant les mois d’avril, mai et juin. La zone de police Marlow appelle les victimes et témoins éventuels à se faire connaître.