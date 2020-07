Jonathan Heris signe à l’AS Eupen

Nouveau transfert à l’AS Eupen qui renforce sa ligne arrière avec la signature de Jonathan Heris.

C’est officiel, comme annoncé par le club via communiqué ce mardi: l’AS Eupen a engagé un nouvel élément défensif en la personne de Jonathan Heris.

«Le défenseur central belge Jonathan Heris a signé avec l’AS Eupen un contrat de deux ans jusqu’au 30 juin 2022» indique le matricule germanophone.

La nouvelle recrue de l’AS Eupen est originaire de Bruxelles, mesure 1,88 mètre et a 29 ans.

Jonathan Héris a été formé au FC Brussels et a joué en Belgique pour le RWDM, le White Star et l’AFC Tubize avant de rejoindre en 2014 le club de première division hongroise Újpest Budapest FC. «Pour Újpest FC et Puskas Akademia FC, Jonathan Heris a disputé en Hongrie 179 matches dont 150 matchs de championnat en D1. La saison dernière, le nouveau joueur de l’AS Eupen faisait partie du onze de base de son club et a disputé pour Újpest FC en championnat et en coupe 30 rencontres. L’AS Eupen se réjouit de la venue de Jonathan Heris et lui souhaite la bienvenue au sein du club» ponctuent les décideurs eupenois qui enregistrent avec Jonathan Heris leur cinquième arrivée depuis le début de ce mercato estival.

Le Bruxellois imite ainsi Amara Baby (Antwerp), Theo Defourny (Lokeren), Senna Miangue (Cagliari) et Stef Peeters (Cercle de Bruges).