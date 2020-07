COUP DE SONDE | Quels tubes de l’été 1984 préférez-vous?

On vous propose d’accompagner vos vacances en musique avec une playlist sortie tout droit des années 80.

Nostalgiques des eighties et des bons vieux tubes en période estivale?

Nous avons sélectionné ces 22 chansons qui ont cartonné lors de l’été 1984. Au programme? «Il suffira d’un signe» de l’incontournable Jean-Jacques Goldman, l’inusable «Time after time», du Wham avec «Wake me up before you go-go», France Gall ou encore Claude Barzotti.

Alors, prêts à danser et chanter?

C’est purement subjectif, juste pour le plaisir des oreilles et en souvenir du bon temps. Pour saupoudrer le tout, on vous propose de choisir vos cinq tubes préférés. À vos votes!