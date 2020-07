Pas de concert à Bruxelles? Branchez-vous tout l’été sur ces live streamings

VIDÉOS | La scène musicale a chanté des jours meilleurs. C’est pourquoi Bota, visit.brussels et Kiosk Radio lancent des résidences d’artistes et des live streamings cet été.

Afin de soutenir la scène musicale bruxelloise fortement affaiblie par la crise causée par la pandémie de coronavirus, visit.brussels, le Botanique et Kiosk radio tiendront des résidences d’artistes et des live streamings tout au long de l’été. Des artistes belges et bruxellois se succéderont derrière les platines ou sur scène et se produiront en live. Leurs performances seront diffusées via les pages Facebook des trois partenaires.

Le Botanique permet, grâce à son programme de résidences d’été, à 16 groupes et artistes belges de travailler leurs nouveaux projets dans des conditions optimales. Chaque résidence s’achève avec un concert enregistré dans la salle de concert bruxelloise et retransmis à 20H00, lors d’un live streaming sur ses pages Facebook et celles de visit.brussels (dont l’agenda est dispo ici). Les spectateurs peuvent, s’ils le souhaitent, soutenir directement le travail des différents artistes par un don via le site www.botanique.be.

Kiosk Radio diffusera tout au long de l’été dix sessions live depuis certains des lieux phares de la scène musicale bruxelloise. Le coup d’envoi a été donné le 29 juin au C12. Se succéderont ensuite derrière les platines en live des artistes résidents des incontournables VK, Fuse, Listen! Festival x Buda BXL, le Botanique, etc. Lors des retransmissions diffusées en direct sur les pages Facebook des partenaires, le public est appelé à soutenir les différents clubs et lieux de concert impliqués en achetant des bons à échanger contre des tickets de concert ou des entrées en soirées dès que les mesures sanitaires du Conseil national de sécurité le permettront.

Visit. brussels diffusera chaque mercredi, à partir du 15 juillet, des live streamings filmés depuis des lieux emblématiques de la capitale. Le public pourra, lors des retransmissions diffusées en direct via la page Facebook de visit.brussels, soutenir les clubs et les lieux impliqués en achetant des tickets de concert ou des entrées utilisables dès que le secteur pourra reprendre ses activités.