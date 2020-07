Décolonisation de l’espace public bruxellois: un groupe de travail

Comment alléger l’espace public bruxellois de tous ses marqueurs de la colonisation? Ça sera la mission d’un groupe de travail pour lequel l’appel à candidatures est lancé.

Une large majorité des député(e)s bruxellois(e)s de la commission des Affaires générales s’est prononcée lundi en faveur d’une résolution visant à entamer la décolonisation de l’espace public dans le cadre d’un large travail de dialogue et de mémoire. Cette démarche sera étroitement liée au travail d’un groupe de pilotage constitué d’académiques et de membres du réseau associatif lié à la diversité.

Dans ce contexte, le secrétaire d’État bruxellois en charge du Patrimoine et de l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels/spa) a annoncé lundi, de son côté, le lancement par urban.brussels d’un appel à candidatures pour «le groupe de travail sur la décolonisation des espaces publics à Bruxelles», dont il avait souhaité la mise en place, il y a quelques semaines.

Au parlement, la résolution a été introduite par les partis de la majorité (PS – Écolo – Défi – Groen – Open VLD – one.brussels) auxquels se sont joints le CD&V, le cdH, le PTB et la députée indépendante Victoria Austraet.

Noms de rues, de lieux, de bâtiments et d’infrastructures

Ensemble, ces formations plaident pour que l’espace public bruxellois fasse l’objet d’un travail d’analyse critique et d’adaptation visant à le rendre plus inclusif.

Le groupe de pilotage sera chargé de faire un inventaire et de formuler des propositions concrètes et sans exclusive à propos de la place et du traitement des vestiges coloniaux à Bruxelles (contextualisation, muséification, créations artistiques etc) et de réfléchir à comment prendre en considération les enjeux décoloniaux de façon permanente dans les décisions politiques à l’avenir.

Les partis signataires plaident aussi pour que des noms de rues, de lieux, de bâtiments et d’infrastructures publiques soient donnés à des personnages ayant résisté à la colonisation et à des militant(e)s des droits humains. La résolution insiste ainsi en particulier pour que soient mises en avant des figures féminines, rendues peu visibles jusqu’ici, «alors qu’elles ont joué et jouent toujours un rôle important pendant et parfois après la période coloniale».

Le texte a été approuvé au sein de la commission Affaires générales par 11 voix pour, 1 voix contre (N-VA) et 2 abstentions (MR).