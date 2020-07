Un poids lourd emboutit un camion tampon sur l’autoroute, vers Mouscron

La circulation était à l’arrêt. – Com

Un grave accident a provoqué de gros embarras de circulation sur l’autoroute A17-E403 Bruges-Tournai à hauteur d’Aelbeke (vers Mouscron).

Il était aux environs de 12 h 30, ce mardi, quand un camion d’une société de grande distribution a embouti un camion tampon dans une zone de travaux. On ignore les causes précises de la perte de contrôle et si des blessés sont à déplorer.

La chaussée a dû être fermée pour permettre aux services de secours d’intervenir. Le trafic a ensuite repris progressivement.