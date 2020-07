France: Emmanuel Macron veut rendre le masque «obligatoire dans tous les lieux publics clos» à partir du 1er août

Emmanuel Macron souhaite que le port du masque soit «obligatoire dans tous les lieux publics clos» à partir du 1er août, a-t-il indiqué mardi, notant qu’il y a «des signes» que l’épidémie «repart un peu».

«On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c’est un peu erratique dans les lieux publics clos […], ça veut dire qu’il faut que les choses s’organisent», a fait valoir lors d’un entretien sur TF1 et France 2 M. Macron, qui a «recommandé à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos».

«Nous serons prêts» en cas de «recrudescence» de l’épidémie du coronavirus avec des «stocks et des approvisionnements sécurisés», a par ailleurs assuré le président Emmanuel Macron. «Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l’organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là», a insisté le chef de l’État.