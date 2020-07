Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

L’emprunt hypothécaire difficile d’accès pour les jeunes, le masque pourrait devenir obligatoire sur les marchés, une pétition contre une décision du jury central: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce 14 juillet.

1. L’emprunt hypothécaire inaccessible

Selon une étude d’Immotheker Finotheker, 10 à 15% des jeunes familles n’ont plus accès à l’emprunt hypothécaire. Explications.

2. Premières pistes pour une nouvelle culture

Le groupe de travail mis en place par le cabinet Linard en juin dernier mise sur une culture décloisonnée et inclusive.

3. Les étudiants «floués» par le jury central?

La tenue d’examens a été annoncée en dernière minute. Les élèves en échec devront attendre la session de février-juin 2021. La maman de Timon, un jeune chaumontois, n’accepte pas les décisions qui ont été prises pour les examens de son fils.

4. Vandalisée en 2010, la «baloûche» est de retour sur son socle

Surprise: la statue du hanneton est de retour à Ham-sur-Sambre. Elle est désormais protégée par des vitres.

5. Les 100 ans de la Sabca, toute une histoire

La Sabca a 100 ans cette année. Un ancien, Charles Mali, s’est penché sur son riche passé. Le second tome vient de sortir de presse.

6. Le masque obligatoire sur les marchés?

Pour éviter les files et les soucis liés au sens unique, le masque pourrait devenir obligatoire sur les marchés.

7. Les forains heureux de retrouver Namur: «C’est notre vie»

Depuis des dizaines d’années, les forains ont pris leurs habitudes dans la capitale wallonne. Soulagés d’y revenir, ils témoignent de leur attachement.

8. Ceci n’est pas LaSemo: «Trois jours riches en émotions»

Ce qui devait être à l’origine un événement organisé pour une poignée de personnes a rapidement séduit un large public. «Ceci n’est pas LaSemo» a permis de belles retrouvailles entre artistes, organisateurs et spectateurs.

9. Extensions des terrasses: Namur a reçu 54 demandes

Plus de 900 m2 de terrasses en plus cet été! Ces extensions permettent de tester de nouveaux lieux et de nouvelles formules.

10. Blackbone: thrillers ado militants

Minerais de sang des smartphones, fast fashion, déforestation… Des romans young adult haletants enquêtent sur les enjeux environnementaux.

