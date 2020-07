«Barlos», la nouvelle série bruxelloise? Non: la campagne choc de Bruxelles Mobilité pour lutter contre la conduite sous influence

Le teaser d’une nouvelle série policière bruxelloise a filtré sur le web. Au casting: les belles gueules de Kody, Silent Jill, Mourade Zeguendi. Sous influence, vraiment?

Depuis le 6 juillet, le trailer d’une nouvelle série bruxelloise se dévoile sur le web. Au casting, dans une esthétique proche des polars américains, des vedettes de la capitale: Kody, Silent Jill, Mourade Zeguendi et la néerlandophone Martha Da’ro. Et aussi des grosses cylindrées. C’est la nuit, les immeubles postindustriels défilent, l’ambiance est poisseuse, la musique pesante. Beuh, whisky-coke et pilules: tout y est. Mais rien ne filtrait sur cette mystérieuse production «Flixar».

Et pour cause: il s’agit de la nouvelle campagne de Bruxelles Mobilité pour lutter contre la conduite sous influence. On l’avoue: on s’est laissé prendre. L’idée est limpide: cibler le jeune public. «Et rappeler que, quel que soit le moyen de déplacement, la conduite sous influence est l’une des causes principales d’accident». Les spots sont réussis: les comédiens n’y enjolivent pas la réalité et s’y mettent carrément minables. Avant de faire volte-face. «Eh mec, on est à Bruxelles ici, hein!» s’écrie Silent Jill en sortant de son bolide décapotable. «Alors la drogue au volant, tu oublies».

«Fais pas ton barlos!»

La campagne, centralisée sur un site dédié, additionne les statistiques. «En 2019, alcool et drogues ont joué un rôle dans 11% des accidents graves à Bruxelles. La même année, 20% des Bruxellois entre 18 et 34 ans admettaient avoir conduit au moins une fois sous influence de drogue au cours du mois écoulé». Ça fait lourd! Alors Bruxelles Mobilité profite de la sortie de confinement et de toutes les guindailles qui attendent les jeunes pour rappeler qu’«il n’est pas anodin de reprendre la route après avoir bu un verre ou fumé un joint, qu’on rentre en voiture, à vélo ou en trottinette». Silent Jill ne dit pas autre chose en brandissant son sachet de pilules: «Ça, c’est des bombes!»

Le concept provoque. «Dans la réalité, le “barlos” qui prend la route après avoir consommé alcool, drogue ou médicaments risque un accident ou de se faire contrôler», martèle Bruxelles Mobilité. Et les acteurs de répéter comme un leitmotiv à la fin de chaque spot: «Fais pas ton barlos! Si tu sais pas te contrôler, on va le faire pour toi».

Et là encore, les statistiques interviennent pour appuyer le propos: «en 2019, la police a effectué 165.000 contrôles d’alcool et 56.000 contrôles de drogues, rien qu’à Bruxelles». À nouveau, ça semble plus difficile de passer entre les mailles du filet sur la Petite Ceinture que dans les séries. Et les jeunes y prennent cher.