Coupe de Belgique: Déjà deux derbies namurois au premier tour

C'est ce mardi matin qu'a eu lieu le tirage au sort des quatre premières journées de la Coupe de Belgique 2020-2021. 16 des 18 clubs namurois qui y prendront part connaissent désormais leurs adversaires.

La Coupe de Belgique 2020-2021, contrairement à celle de la province de Namur, aura bien lieu. Le tirage au sort des 4 premiers tours de la compétition s'est déroulé ce mardi matin. Pour rappel, il n'est toujours pas possible de savoir qui remettra son titre en jeu lors de la future Croky Cup étant donné que la finale de l'édition 2019-2020 n'a pas encore eu lieu. Elle doit en effet opposer le FC Bruges à l'Antwerp, le samedi 1er août prochain. Une finale qui avait été postposée - faut-il encore le préciser ? - en raison de la crise du coronavirus.

Mais bien que Bruges et Anvers ne se soient pas encore affrontés pour décrocher le trophée, il devenait urgent d'annoncer une échéance et des affiches aux clubs de Nationale 1 (ex-D1 Amateurs), de D2 et D3 (ACFF et VV) ainsi qu'aux équipes provinciales engagées dans cette compétition nationale, dont le premier tour est prévu... le week-end suivant la finale Bruges-Antwerp ! Les formations provinciales et de D3 démarrent dès le premier tour et seront rejointes au tour suivant par les équipes de D2, puis au 3e tour par celles de Nationale 1. Les clubs pros ne feront eux leur entrée en Coupe de Belgique qu'à partir des cinquième tour (D1B) et des seizièmes de finale (D1A).

Premier tour (week-end des 8 & 9 août)

Wanze/Bas-Oha (D3B) - Chevetogne (P1)

Andenne (P1) - Marloie (D3B)

Rochefort (D3B) - Saint-Léger (P2 LUX)

Rhisnes (P2A) - Malonne (P1)

RCS Brainois (D3A) - Bossière (P2A)

Hoeilaart (P2 BF) - Aische (D3A)

Rhodienne (D3A VV) - Walcourt (P3B)

Arquet (P2A) - Walhain (D3A)

Onhaye (D3B) - Fernelmont-Hemptinne (P1)

Sart-Bernard (P2A)- Tempo Overijse (D3A VV)

Nismes (P1) - Lasne-Ohain (P1 BW)

JS Tamines (D3A) - Genappe (P1 BW)

Monceau (P1 HN) - Union Namur-FLV (D3A)

Gembloux (P2A) - Gosselies (D3A)