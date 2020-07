Wallonie picarde: deux pannes ont privé plus de 5 000 foyers d’électricité

Les communes d’Antoing, Brunehaut, Lessines, Ath et Flobecq ont été touchées par deux incidents survenus sur le réseau d’ORES, ce lundi matin.

Deux pannes de courant bien distinctes ont impacté plusieurs communes de Wallonie picarde ce lundi matin. Le premier incident s’est produit vers 5 h 30 du matin à la suite d’un court-circuit survenu dans un câble d’alimentation souterrain.

Selon Jean-Michel Brebant, le porte-parole d’ORES, le gestionnaire du réseau de distribution, quelque 2 500 foyers des entités d’Antoing et de Brunehaut ont été privés d’électricité. Parmi les localités concernées, on retrouve Calonne, Bruyelle, Bléharies, Hollain, Rongy et Antoing. «La situation est rentrée dans l’ordre vers 8 heures.»

Un engin de chantier arrache un câble électrique à Ogy

Un peu plus tard dans la matinée, une seconde coupure d’électricité, d’une plus grande ampleur, a touché les entités de Lessines, Flobecq et une petite partie d’Ath. «L’incident a été provoqué par un engin de chantier qui a arraché un câble d’alimentation important à Ogy (Lessines). Suite à cela, un interrupteur principal du poste de transformation de Deux-Acren a déclenché et pas moins de 131 cabines sont concernées. La zone s’étend de Flobecq à une partie de Lessines, incluant les villages de Wodecq, Ghoy, Isières, Rebaix ou encore Wannebecq», indique le porte-parole d’ORES. Au total, 3 310 foyers se sont retrouvés sans électricité.

Les équipes d’ORES, à pied d’œuvre, ont cependant pu rétablir la situation vers 9 h 30 sauf pour le transformateur d’une cabine, qui dessert une centaine de clients. Les manœuvres se poursuivent sur le terrain.